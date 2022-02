« Les Archives de la mer », un hommage au féminisme en Corse

La création de la Cinémathèque de Corse par Jean Pierre Mattei, la reconnaissance des archives du cinéma comme patrimoine culturel, auront permis de repenser, de réécrire le récit de l’île, la mémoire d’une société, la fabrication des légendes et peut-être de ce que l’on appelle « rêves » et « passions ».





Ce film est né à la Cinémathèque, ce lieu de recherche, de consultation, d’éveil où les bobines de films, les vieux disques sonores, l’archivage d’un passé nous donnent à voir, à entendre, à réfléchir sur notre humanité, notre culture. Faire de l’histoire à partir du cinéma, c’est changer de supports de travail, c’est partir à la recherche de nouvelles sources, de documents ignorés et faire découvrir des figures historiques oubliées ou méconnues. L’histoire du cinéma permet d’écrire l’histoire de celles qui ont œuvré et laissé des traces, l’histoire des femmes artistes, engagées, militantes et actrices d’un monde en évolution.



Ce film raconte l’histoire d’une de ces femmes, Germaine Dulac, cinéaste, féministe, militante de gauche, fondatrices du 7ème art, du cinéma en tant que création.

Elaboré au sein du Festival Les Nuits MED, financé par la Collectivité de Corse, accompagné par l’ARIA et l’acteur Robin Renucci, ce film de 21 minutes défend la transmission et l’éducation populaire par les arts, le cinéma, le théâtre et la musique.

Tourné en Corse, ce court-métrage entend valoriser le patrimoine cinématographique et mettre en lumière des archives, des documents et des films récemment découverts et restaurés de la réalisatrice. Muets, ces films d’époque ont nécessité pour leur diffusion la création d’une bande musicale et sonore réalisée par le groupe polyphonique féminin I Maistrelli et la guitariste Sandrine Luigi.





Le film a reçu les financements de la Collectivité de Corse, de France Télévision, représentée par Aurélie Chesné. Ce projet a été réalisé en partenariat avec le Centre National du Cinéma et de l'Image animée (CNC) l’Université du Wisconsin-Milwaukee, la Cinémathèque française, la Cinémathèque de Corse, le musée du quai Branly, la revue 1895 d’histoire du cinéma, et l’institut Gaumont-Pathé et LigthCone.

Le film a été produit par Chjachjarella ( Stephane Regoli) Et Pictor ( Adrien Bretet)