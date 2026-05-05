Les 400 ans de la Marine nationale : l'Étoile fait escale à Bastia du 6 au 9 mai

C'est le commandant De Cacqueray, commandant de la Marine en Corse, qui explique le choix de Bastia. "La Marine souhaite que cet événement rayonne sur l'ensemble du territoire corse. Bastia c'est le deuxième bassin de population corse et donc la Marine doit aussi être visible et présente auprès de la population de Bastia." Un message clair : "La Marine est là pour tous les Français, pour tous les territoires de la France." À noter que les célébrations des 400 ans se poursuivront à Ajaccio le 23 mai avec une journée portes ouvertes à la base navale d'Aspretto, précédée les 21 et 22 mai d'activités organisées au profit des lycées et collèges.
Un navire chargé d'histoire
Construite en 1932, l'Étoile est l'un des plus vieux bâtiments de la Marine nationale. Mais pourquoi conserver un navire aussi ancien ? Pour le commandant De Cacqueray, les raisons sont claires. "Ces bateaux incarnent la continuité historique de la Marine, qui n'a pas perdu la mémoire du temps où elle naviguait à voile. On considère que la navigation à voile oblige encore plus que la navigation à moteur à prendre en compte les éléments naturels, le vent, l'état de la mer." Un outil de formation jugé irremplaçable pour préparer les équipages à affronter ce milieu maritime "particulier et difficile, qui n'est pas le milieu naturel de l'homme." L'Étoile est actuellement en fin de déploiement méditerranéen, après avoir fait escale dans de nombreux ports. Elle rejoindra ensuite Ajaccio avant de remonter vers son port d'attache de Brest. Son équipage compte 14 marins, auxquels s'ajoutent quelques passagers.
Un lien ancien entre la Corse et la Marine
Le lien entre la Corse et la Marine nationale remonte à bien avant que l'île ne devienne française. "Dès les prémices, la Marine s'est fournie en bois de Corse pour faire des mâts sur ses bateaux", rappelle le commandant De Cacqueray. Depuis que la Corse est française, la Marine a pris en charge la défense des côtes, avec des batteries d'artillerie implantées tout le long du littoral. Elle a également eu des bases historiques à Bastia, Ajaccio et Bonifacio, avec des bateaux mais aussi des hydravions qui surveillaient la navigation en Méditerranée. "Le premier de mes prédécesseurs qui commandait la Marine en Corse a été installé en 1886", souligne-t-il. Un lien donc vieux de plusieurs siècles existe entre la Corse et la Royale.
Ce que les visiteurs pourront découvrir
À bord, les visiteurs découvriront le fonctionnement d'un navire à voile et les conditions de vie de l'équipage. "Ce n'est pas une vie de luxe, c'est une vie" à bord d'un bateau qui n'a rien d'un navire de croisière. Pour les bastiais ce sera donc une occasion rare de monter à bord d'un navire qui navigue depuis près d'un siècle.
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