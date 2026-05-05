Les 400 ans de la Marine nationale : l'Étoile fait escale à Bastia du 6 au 9 mai

Matteo Lanfranchi le Mardi 5 Mai 2026 à 18:21

Dans le cadre des célébrations des 400 ans de la Marine nationale, la goélette école l'Étoile fera escale au port de commerce de Bastia du mercredi 6 au samedi 9 mai. Le navire devrait être ouvert au public de 10h à 12h et de 14h à 17h, sous réserve de confirmation. Une pièce d'identité sera nécessaire pour accéder au port de commerce.