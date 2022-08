Les 35 ans du groupe Orizonte fêtés sur le Vieux-Port de Bastia

C’est en 1987 que les frères Jean-Marie et René Andreuccetti fondent le groupe Orizonte. Enfants de la balle, une mère chanteuse, Esmeralda qui a enchanté les cabarets corses dans les années 60, 70 et 80, et un père musicien, Jean-Marie et René prennent vite leurs marques s'inscrivant aussi bien dans la tradition que dans la modernité dans un style allant du chant traditionnel corse aux influences hispaniques, de musiques anglo-saxonnes aux musiques indiennes en passant par des classiques du répertoire pop ou rock. D’où le nom de leur groupe « Orizonte ».

En 35 ans, une douzaine d’albums, le 1er en 1989, confirme leur succès. Le prochain, 19 titres, sortira d’ici la fin de cette année. Après une belle tournée dans toute la Corse cet été, le groupe composé d’une demi-douzaine de musiciens se produira sur la scène du Vieux-Port. « Au programme bien sûr nos standards mais aussi quelques nouvelles créations qui figureront sur notre prochain CD » souligne JM Andreuccetti. « Ces 35 ans paraissent loin et présents à la fois. On a vécu de superbes moments mais aussi, comme tous les artistes, des galères, des périodes où on est moins inspiré et où la vie prend le dessus. Sur scène, au fil de années, on s’est entouré, enrichi de nouveaux musiciens apportant leurs touches, leurs tonalités personnelles. Avec mon frère René, on est très complice sur scène, on se complète, on a les mêmes aspirations, on partage nos idées, nos choix. C’est une force et ça explique surement notre longévité.»