Les 10 conseils d'une nutritionniste corse pour éliminer les excès des fêtes

1- Il faut manger de tout pour ne pas créer de frustration. Bien sûr sans excès, mais sans se priver non plus.



2- Mangez avec plaisir et en pleine conscience. Prenez le temps d’apprécier ce que vous mangez, mais aussi de cuisiner des bons plats qui vous font plaisir mais qui restent sains.



3- Ecoutez votre corps, ses envies, mais en distinguant la gourmandise. C'est souvent compliqué mais c'est un conseil dont il faut se souvenir.



4- Le sport n'est pas à négliger. Mais il faut se faire plaisir quand on le fait. Ce n'est pas seulement d'aller à la salle de sport mais faire une activité physique qui vous plaît.



5- Ne négligez pas le pouvoir de la pensée. Si vous vous concentrez trop sur la frustration et les chiffres sur la balance, vous ne maigrirez pas.



6- Fixez vous des objectifs de bonne santé, cela vous fera perdre du poids. Mangez sainement, les choses qui sont bonnes pour votre corps et lui font du bien. La perte de poids doit prendre moins de place.



7- Ne rien s'interdire. La notion de restriction frustre. La frustration entraîne des troubles alimentaires.



8-Evitez de peser les aliments, d'utiliser le terme de calories qui sont des notions déjà restrictives. Vous savez généralement si vous mangez trop ou pas.



9- Ne vous pesez pas. Les chiffres ne sont pas significatifs. Prenez plutôt vos mesures, les centimètres sont plus visibles que les kilos qui peuvent vite devenir décourageants.



10- N'oubliez pas de vivre pleinement !