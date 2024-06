Législatives : les réseaux sociaux, nouveau terrain de campagne des candidats corses

Jean-Baptiste Luccioni, maire de Pietrosella et candidat du Nouveau Front Populaire dans la deuxième circonscription de Corse-du-Sud, est un exemple.

Connecté sur Instagram, Facebook et X (Twitter), c'est sur TikTok qu'il espère captiver les jeunes électeurs. Bien que son compte ne compte que 360 followers, l'édile utilise une touche d'ironie et des vidéos rythmées par la musique pour mener sa campagne contre la montée de l'extrême droite, car "ça l'énerve".

Sur l'île, parmi les 31 candidats en lice pour siéger à l'Assemblée nationale certains ont choisi les écrans d'ordinateur et de smartphone comme nouveaux supports de communication et décidé de se mettre en scène, et se raconter en vidéo imitant le style des chefs de partis nationaux, dont les vidéos accumulent des millions de vues sur internetFace à la caméra, ils communiquent avec leur public numérique, certains avec plus d'aisance que d'autres. Ils intègrent souvent des extraits de débats, agrémentés de musique et d'effets sonores. Ce style de présentation évoque les vidéos populaires sur TikTok, où des rappeurs se défient avec des punchlines percutantes.

La présence de plusieurs candidats corses sur TikTok illustre bien comment les aspirants députés diversifient leurs moyens de communication pour atteindre différents segments de l'électorat, en particulier les jeunes adultes souvent moins engagés par les canaux traditionnels. Par exemple, Romain Colonna, candidat de Femu a Corsica dans la première circonscription de Corse-du-Sud, a su tirer parti des réseaux sociaux pour dynamiser sa campagne électorale. Actif sur Instagram, Facebook et X (Twitter), il se distingue par des vidéos sous-titrées qui mettent en avant son engagement pour le "peuple corse", son programme, et sa présence constante "sur le terrain". Le conseiller exécutif de la majorité territoriale a particulièrement réussi à percer sur TikTok, où il cumule plus de 7500 abonnés.



Cette plateforme, prisée par les jeunes, est un choix stratégique pour captiver le vote des primo-votants qui se rendront aux urnes pour la première fois. En utilisant des vidéos courtes et percutantes, les candidats parviennent à toucher une audience jeune et connectée, renforçant ainsi leur influence et leur visibilité. Cependant, les messages condensés par le format TikTok "peuvent entraîner une simplification excessive des enjeux politiques, en vue d'un public qui est peut-être moins informé ou moins cultivé politiquement parlant", souligne de son côté Refka Payssan, experte en technologies de l'information et de la communication à l'ère numérique. Romain Fargier note également l'utilisation du sarcasme, de l'ironie et de mèmes humoristiques par l'extrême droite, qui crée "des communications politiques très stéréotypées", souvent basées "sur les émotions et le pathos".