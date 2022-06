Législatives en Corse : Lionel Mortini s’abstient et ne donne pas de consigne de vote

Pour Lionel Mortini, arrivé troisième dans la deuxième circonscription de Haute-Corse avec 17,99% des voix, dimanche, ce ne sera ni Jean-Félix Acquaviva, ni François-Xavier Ceccoli. Le nationaliste annonce dans un communiqué publié sur Twitter ce jeudi 16 juin qu’il s’abstiendra. « Pour ce second tour, il ne serait pas compréhensible pour l'ensemble de mes électeurs que je fasse personnellement un autre choix que celui de l'abstention », indique-t-il. Le maire de Belgodère ne donne pas non plus de consigne de vote aux 5 736 électeurs qui l’ont choisi au premier tour. « N’ayant pas un électorat de mouvement ou de structure mais une électorat libre, chacun se déterminera en conscience », explique-t-il.



Après avoir remercié ses électeurs pour leur confiance, Lionel Mortini revient sur son positionnement lors de cette campagne des élections législatives : « Lors de cette campagne, j'ai prôné la défense de valeurs telles que l'éthique, la probité, la lutte contre les injustices sociales et les accaparements de notre économie et de notre terre par quelques dizaines de familles. Le ferment de mon action restera la défense d'une Corse rurale, attachée à ses valeurs de solidarité et de travail collectif, je ne me résignerai jamais à la voir disparaître ». Avant de conclure, lapidaire : « Nous prendrons le temps des explications une fois les élections passées ».