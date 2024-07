Législatives. Renaissance Corse appelle à faire barrage au Rassemblement National

Cette consigne de vote avait été donné avant que Sylvie Jouart, candidate du RN dans la 2ème circonscription de Haute-Corse, décide de se désister en faveur du maire de San Giuliano, François-Xavier Ceccoli. Pour autant, le président de Renaissance en Corse assure maintenir cette position. "J'ai eu de sa part des garanties quant à son positionnement qui me permettent de le soutenir tranquillement. Et sa condamnation de l'accord LR-RN me semble parler pour lui", indique-t-il.

Face au RN, de manière très claire, il faut voter et faire voter pour @pacolombani, @Castellani_ et bien sûr @LMarcangeli. Aucune voix ne doit leur manquer.

— Côme Agostini (@AgostiniCome) June 30, 2024



Sur Twitter, Côme Agostini président de Renaissance a appelé à une mobilisation claire et déterminée pour contrer le RN : « Face au RN, de manière très claire, il faut voter et faire voter pour les députés sortants Laurent Marcangeli, Paul-André Colombani, Michel Castellani. Aucune voix ne doit leur manquer. »Le jeune Porto-vecchiais a également salué la performance de François-Xavier Ceccoli dans la 2ème circonscription de la Haute-Corse : « Je salue le très bon résultat de François-Xavier Ceccoli qui vire en tête et permet de reléguer le RN en 3e position. Il incarne une nouvelle dynamique qu’il faut amplifier au second tour. »