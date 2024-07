Législatives. Le PNC appelle à faire barrage au RN et à voter pour les quatre députés sortants

Compte tenu de la gravité de la situation, nous devons être à la hauteur des enjeux et constituer un bloc central rassemblant tous les nationalistes et les progressistes de droite et de gauche.



J’appelle solennellement à voter pour @JF_Acquaviva, @Castellani_ et @LMarcangeli — Paul-André Colombani (@pacolombani) July 1, 2024

« Pas une seule voix pour le Rassemblement National ». Après les résultats du premier tour des élections législatives, par la voix de son secrétaire national, Pascal Zagnoli, le Partitu di a Nazione Corsa (PNC) appelle ce lundi soir à faire barrage au parti à la flamme, dont les candidats sont toujours en course dans les deux circonscriptions de Corse-du-Sud, ainsi que dans la première circonscription de Haute-Corse.« Nous avons pris la mesure de la vague du Rassemblement National qui a touché les quatre circonscriptions de la Corse hier soir. En nationalistes corses et en responsables publics et politiques, nous considérons qu’il est temps de laisser les querelles d’appareils politiques et les logiques partisanes de côté, au moins jusqu’à dimanche », indique le secrétaire national du PNC.Malgré les divisions qui ont poussé les nationalistes à partir en rangs dispersés à ce scrutin, le parti aspire à « créer un front central qui rassemble les nationalistes, les autonomistes, les progressistes de droite et de gauche, de façon à barrer la route du Rassemblement National » afin de « faire réélire les quatre députés sortants ».Le parti vient ainsi naturellement apporter son soutien à son député sortant, Paul-André Colombani, dans la 2circonscription de Corse-du-Sud, mais aussi aux deux autres députés nationalistes issus des rangs de Femu a Corsica, Michel Castellani et Jean-Félix Acquaviva, respectivement dans la 1et 2circonscription de Haute-Corse, ainsi qu’à Laurent Marcangeli dans la 1circonscription de Corse-du-Sud. « Il a été, avec les trois députés nationalistes, l’un des grands artisans du processus de Beauvau auquel nous demeurons parfaitement attachés », souligne Pascal Zagnoli. Face à l’ex-président du groupe Horizons à l’Assemblée nationale, le candidat du PNC dans la 1circonscription de Corse-du-Sud, Jean-François Luciani, avait récolté 1 078 voix soit 2,05% des suffrages exprimés ce dimanche lors du premier tour.« Compte tenu de la gravité de la situation, nous devons être à la hauteur des enjeux et constituer un bloc central rassemblant tous les nationalistes et les progressistes de droite et de gauche », a pour sa part également martelé Paul-André Colombani sur les réseaux sociaux.