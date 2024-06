Législatives. Jean-Michel Lamberti (Reconquête!) : "La préservation de l'identité corse est notre priorité absolue"

Je me présente pour poursuivre l'élan amorcé en 2022 sous la bannière de Reconquête!. Il est naturel pour moi de continuer ce combat. Mes priorités demeurent les mêmes et je suis déterminé à les défendre.

Ma priorité absolue est la préservation de l'identité corse pour les générations futures.

nustrale. C'est pourquoi je lutte contre l'immigration massive, l'islamisation et le wokisme, qui menacent notre culture.

est un homme respectable qui a bien représenté la Corse. Cependant, son parti, Femu a Corsica, promeut des idées incompatibles avec nos priorités. Leur soutien à l'écriture inclusive, au wokisme et à la pro-immigration est en désaccord avec notre vision.

Nous proposons une alternative plus en phase avec les préoccupations des Corses.

Les Corses sont

à leur identité et à leur mode de vie insulaire.

À l'Assemblée nationale, nous devons abolir le droit du sol et le regroupement familial. L'immigration doit être strictement régulée, selon les besoins économiques du pays.

Bien que certains adversaires

s'opposent à l'autonomie, je crois en son potentiel.

Éric Zemmour et moi-même reconnaissons l'importance de préserver les identités régionales. La Corse doit être reconnue comme une partie intégrante de la France, tout en conservant sa singularité. Je propose aux électeurs du Rassemblement national de nous rejoindre pour défendre la Corse de manière plus efficace

.

Nous pouvons suivre l'exemple de La Réunion en réduisant les prix des carburants de 10 %, avec l'aide de l'État. Nous devons aussi supprimer la TVA sur les produits de première nécessité. La Corse étant l'une des régions les plus pauvres de France, nous proposons d'augmenter les salaires et de réduire les charges salariales pour rapprocher le net du brut. Une prime d'insularité pour les retraités pourrait également être mise en place.

La rénovation de l'hôpital de Bastia est essentielle et doit être priorisée.

J'ai proposé de retirer ma candidature en cas d'union, mais cela n'a pas été possible.

Le droit du sol doit cesser et l'immigration doit être strictement contrôlée, en accord avec les pays d'origine.

Je m'engage avec sincérité et conviction. Les électeurs peuvent compter sur ma détermination et mon intégrité. Je ne représente aucun intérêt extérieur et je suis dévoué à la cause de notre identité.

J'ai peur de laisser à mes petits enfants et aux générations futures une Corse sans l'identité- Le député Michel Castellani,Femu voulait faire entrer des bateaux de migrants en Corse, alors que nous n'avons pas les moyens de les accueillir.sont farouchement amoureuxLa Corse n'est pas comme le continent. Nous sommes des îliens, et les îliens sont toujours différents, attachés à leur terre, à leur tradition, à leur mode de vie. Si nous faisons entrer des populations de l'extérieur, qui n'ont pas le même mode de vie que nous, le nombre nous fera perdre notre identité. Nous sommes 360 000 habitants, et nous avons actuellement entre 15 et 20 % de population étrangère. Le point de bascule sera rapidement, d'ici à 30 ans. Si nous voulons perpétuer ce que nous sommes, nous nous devons être vigilants. Chez Reconquête! nous sommes pour la préférence régionale, voire locale. Pour le logement notamment. Si les Bastiais s'en vont et sont remplacés par d'autres personnes, l'âme de la ville va disparaître.Hassan II (ancien roi du Maroc, ndlr) disait : "Lorsque vous avez besoin de travailleur, ce doit être gagnant-gagnant". Il faire venir des travailleurs lorsque nous en avons besoin, et les renvoyer lorsque ce n'est plus le cas. Et il disait également : "ne donnez jamais aux étrangers l'illusion qu'ils pourront rester." Si nous voulons éviter la bascule et le grand remplacement, il faut commencer par le droit du sol. Mais le problème n'est pas l'individu. Le problème, ce sont les communautés, lorsque le nombre devient trop important.du Rassemblement nationalJ'ai un parcours politique qui me permet de parler d'autonomie. Je viens du gaullisme, et l'autonomie ne me fait pas peur.que leur candidat parachuté- J'ai un souci avec l'environnement tel qu'il est proposé par les partis écologistes. Ce sont souvent des mesures punitives pour les Français. La France n'est pas le pays qui contribue le plus au réchauffement climatique ou au déclin de notre planète. C'est presque un bon élève dans le monde actuel. Il faudrait limiter les distances d'approvisionnement, surtout pour des produits que nous pouvons produire sur le territoire. On se doit de faire des circuits courts, y compris pour les agriculteurs. Le nucléaire, avec un mix énergétique éolien, doit garder sa prépondérance.Concernant le CHU, j'espère qu'il sera fait à Bastia, si CHU il y a. Si nous pouvons avoir de meilleurs soins avec des spécialistes, j'y suis favorable. Nous avons des déserts médicaux présents depuis très longtemps, et les élus auraient dû se pencher sur le sujet.Évidement que l'union des droites aurait été un bien. Nous aurons d'autres occasions. Au niveau du Rassemblement national, Marine Le Pen a refusé, et à échelle de la Corse, il n'y a pas eu de discussion.Il faut se mettre d'accord avec les pays, faire des quotas. Et ne pas les laisser s'établir. De toutes façons, les étrangers auront du mal à vivre comme nous. C'est à ce moment-là qu'ils s'installent en communauté, avec leurs règles. Lorsque l'on est nombreux, c'est naturellement ce qu'il se passe. À Rome, fais comme les Romains.