Législatives. Dans la 2ème circonscription de Corse-du-Sud, Paul-André Colombani écrase François Filoni

Une victoire écrasante. Alors que François Filoni, le candidat du Rassemblement National (RN), avait dominé le premier tour des élections législatives anticipées avec plus de 3000 voix d’avance, ce dimanche c’est le député sortant et Paul-André Colombani qui l’a emporté dans la 2ème circonscription de Corse-du-Sud. Au terme du deuxième tour, Le candidat du Partitu di a Nazione Corsa (PNC), qui retrouve donc son fauteuil au Palais Bourbon, enregistre 23 969 voix soit 59,21% des scrutins exprimés et augmente son score de plus de 13 000 voix par rapport au premier tour. Son adversaire compte pour sa part 40,79% des scrutins représentant 16 509 voix contre 13 620 au premier tour.



Une défaite que le délégué régional du parti à la flamme refuse de voir comme un échec. A contrario, il relève « un score énorme » et une progression de son mouvement qui enregistre des scores historiques dans la circonscription au terme de ces élections, comme partout en France. « Il y a trois ans le RN représentait 2 à 2,5% dans la population en Corse. Aujourd’hui j’atteins la barre des 40%, cela veut dire qu’il y a un enracinement et une percée politique pour nous », a glissé François Filoni à l’annonce des résultats, en relevant en outre avoir été opposé à l’ensemble de la classe politique pour ce second tour. « Je pense que le RN en Corse est dans une phase de construction. Nous pensons que nous sommes en train de nous enraciner dans la population corse », a-t-il encore ajouté.



Paul-André Colombani net vainqueur dans la grande majorité des communes de la circonscription



Pour autant, c’est bien Paul-André Colombani qui a survolé le scrutin de ce dimanche dans la plupart dans communes de la circonscription, à commencer par Porto-Vecchio où il agrège 67,9% des voix, mais aussi Bonifacio (60,8% des voix) et Sartène (58,7%). Il s’attire également les faveurs de nombreuses communes rurales où les électeurs lui ont très largement accordé leurs voix comme Bastelica (63,1%), Belvédère-Campomoro (69,2%), Bilia (84,6%), Casalabriva (68,6%), Cargiaca (80,9%), Eccica-Suarella (75,1%), Foce (78,05%), Guargualé (80,3%), Levie (73,7%), Moca Croce (79,5%), Serra di Scopamène (76,5%), Tasso (79,2%) ou encore Tolla (80%). Enfin, il fait également un beau score à Pietrosella la commune de Jean-Baptiste Luccioni, candidat du Nouveau Front Populaire éliminé au premier tour, qui lui avait apporté un soutien appuyé, avec 62,1% des suffrages exprimés.



François Filoni l’emporte pour sa part dans le VIème canton d’Ajaccio qui regroupe les quartiers populaires Salines, de Pietralba et du Vazzio où il termine avec une très courte tête de 3655 voix contre 3558 pour Paul-André Colombani. Il conquiert aussi Propriano et Grosseto-Prugna, deux communes qui votent habituellement à droite, avec respectivement 52,1% et 59,3% des votes. Il se place également en tête dans une poignée de villages que sont Albitreccia (56,8%), Aullène (51,4%), Campo (51,1%), Cauro (54,3%), Cognocoli-Monticchi (51,8%), Frasseto (54,4%), Monacia d’Aullène (51,8%) et Santa Maria Figaniella (53,7%).



Un front républicain « qui a su sortir la Corse de la marée noire que nous avions sur nos côtes »



Dès l’annonce des résultats, Paul-André Colombani a rejoint la mairie de Porto-Vecchio où il a été longuement acclamé. Des scènes joie qui se sont déroulées en présence de ses plus proches à l’instar du maire de la cité du sel, Jean-Christophe Angelini, de Pascal Zagnoli, le secrétaire national du PNC, et de Nicolas Cucchi, le maire de Zonza, mais aussi de Jean-Charles Orsucci, le maire de Bonifacio, qui a été un soutien précieux au cours de cette campagne. Le député réélu, visiblement ému, a marqué son soulagement et sa satisfaction de sortir vainqueur de cette élection grâce à la formation d’« un front républicain nustrale en quelques jours ». « Depuis Zonza, nous avons démarré une dynamique très importante qui a su réunir le parti Femu a Corsica, Core in Fronte, les proches de Laurent Marcangeli, et bien évidemment Jean-Baptiste Luccioni et le front de gauche. La mayonnaise a pris très vite et elle a su sortir la Corse de cette marée noire que nous avions sur nos côtes », a-t-il débriefé.



Face à la potentielle victoire du RN dans la circonscription, Paul-André Colombani a en effet bénéficié d’un report de voix important émanant de part et d’autre de l’échiquier politique, au point de rassembler plus de 9000 voix supplémentaires par rapport aux élections de 2022. « C’est la première fois que les partis traditionnels corses s’unissent de façon aussi large pour dire non au Rassemblement national. Pour avoir vu travailler des gens qui d’habitude ne se parlent pas beaucoup, car il y a beaucoup de divergences entre tous ces partis, on a su faire fi de toutes ces divisions malgré tout car il fallait sortir la Corse des griffes de ce Front national », commente-t-il en assurant qu’il n’oubliera pas cette dynamique qui s’est constituée autour de lui. La participation historique de 57,62% dans la circonscription (contre 52,46% au premier tour et 37,19% en 2022) a également sans doute aidé à lui assurer une assise confortable. Le député nouvellement élu espère désormais pouvoir retrouver son groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT) au Palais Bourbon.