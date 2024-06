Législatives. Alexis Fernandez de nouveau candidat dans la 1ère circonscription de Haute-Corse

Le benjamin de ces élections législatives a quitté le Rassemblement National, il y a peu de temps. Aucun accord n’a été conclu entre Alexis Fernandez et François Filoni, délégué territorial du RN en Corse. « Nous avons des convergences, mais également des divergences », déclare-t-il. Selon lui, les scores des présidentielles et des dernières législatives de ce parti, sur l’île, ne sont pas cohérents par rapport au continent, car les intérêts nationaux surpassent les valeurs régionales dans le plan porté par le parti d’extrême-droite : « Le programme du Rassemblement National pour la Corse, n’est pas adapté pour notre territoire, notamment pour l’autonomie », pointe le Bastiais. Alexis Fernandez se présente comme un spécialiste de son territoire à contrario des candidatures du RN en Corse : « Je crois être le plus à même de connaitre le terrain et les attentes des Corses. De plus, je n’ai pas la main qui tremble face à des candidats du RN qui sont parachutés de dernières minutes en provenance de Marseille et qui veulent faire de la concurrence ». Alexis Fernandez ne voit pas d’avenir pour le parti de Marine le Pen, en Corse.