Législatives 2024 : les résultats du second tour dans la 1ère circonscription de Haute-Corse

Qui sera le député élu dans la première circonscription de Haute-Corse ? 62 082 électeurs - selon les chiffres de la préfecture - étaient convoqués dans les bureaux de vote pour le second tour des élections législatives, ce dimanche 7 juillet.Deux candidats étaient en lice dans cette circonscription. Michel Castellani de Femu a Corsica affronte Jean-Michel Marchal du Rassemblement national. Au soir du premier tour , le député sortant avait une avance de 1 107 voix , il avait pris la tête avec 11 806 voix, soit 19,30 % des inscrits et 31,85 % des suffrages exprimés. Le candidat du RN, suit de près avec 10 699 voix, représentant 17,49 % des inscrits et 28,86 % des suffrages exprimés.