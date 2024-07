Législatives 2024 : les résultats du second tour dans la 1ère circonscription de Corse-du-Sud

Qui sera le député élu dans la première circonscription de Corse-du-Sud ? 52 447 électeurs étaient appelés aux urnes pour le second tour des élections législatives dans la première circonscription de Corse-du-Sud.Lors du premier tour, dimanche dernier, Ariane Quarena du Rassemblement National (RN) est arrivée en tête avec 10 376 voix, représentant 19,77 % des inscrits et 31,20 % des voix exprimées. Elle est suivie de près par Laurent Marcangeli de la majorité présidentielle (ENS), qui a recueilli 10 210 voix, soit 19,45 % des inscrits et 30,70 % des exprimés.Le scrutin a été marqué par une participation notable : sur 52 489 inscrits, 33 839 ont voté, soit 64,47 % de participation, montrant un intérêt significatif pour cette élection.