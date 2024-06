Législatives 2024 : les résultats du premier tour dans la 2e circonscription de Corse-du-Sud

35,10

totalisant 13 620 votes

avec 26,45 % des suffrages et 10 266 voix, se qualifie également pour le second tour.

Valérie Bozzi, de la Divers Droite (DVD), a recueilli 16,85 % des voix avec 6 538 votes, se plaçant en troisième position. Malgré un score, elle ne parvient pas à se qualifier pour le second tour.

Jean-Baptiste Luccioni, Nouveau Front Populaire, a obtenu 12,32 % des voix, soit 4 780.

Aucun candidat n'a été élu au premier tour, bien que François Filoni (RN) soit en tête avecdes voix exprimées. Le député sortant Paul-André Colombani suit

Les autres candidats, Jean-Baptiste Cucchi et Michel Chiocca ont respectivement recueilli 6,57 % (2 548 voix) et 2,72 % (1 055 voix) des suffrages.



Sur les 56 280 électeurs inscrits, 63,72 % ont voté, soit 35 862 votants. Le taux d'abstention s'est établi à 36,28 %, ce qui représente 20 418 abstentionnistes. Parmi les votes exprimés, on compte 427 bulletins blancs (0,76 % des inscrits) et 307 bulletins nuls (0,55 % des inscrits). Au total, 35 128 votes ont été exprimés, représentant 62,42 % des inscrits et 97,95 % des votants.



