Législatives 2024 : les résultats du premier tour dans la 1ère circonscription de Haute-Corse

Le député sortant Michel Castellani, a pris la tête avec 11 806 voix, soit 19,30 % des inscrits et 31,85 % des suffrages exprimés. Jean-Michel Marchal, candidat du RN, suit de près avec 10 699 voix, représentant 17,49 % des inscrits et 28,86 % des suffrages exprimés. Julien Morganti a obtenu 5 291 voix, soit 8,65 % des inscrits et 14,27 % des suffrages exprimés.



Sacha Bastelica, représentant le Nouveau Front Populaire, a rassemblé 3 300 voix (5,39 % des inscrits, 8,90 % des suffrages exprimés). Jean-François Paoli, également Divers Centre (DVC), a recueilli 2 000 voix, correspondant à 3,27 % des inscrits et 5,39 % des suffrages exprimés.



Nicolas Battini (REG) a obtenu 1 575 voix (2,57 % des inscrits, 4,25 % des suffrages exprimés), Jean-Baptiste Lucciardi (REG) a obtenu 1 456 voix (2,38 % des inscrits, 3,93 % des suffrages exprimés), et Alexis Fernandez (DSV) a rassemblé 389 voix (0,64 % des inscrits, 1,05 % des suffrages exprimés).



Cliquez ici pour accéder aux résultats dans toutes les communes de la première circonscription de Haute-Corse



Sur les 62 114 électeurs inscrits, 38 553 se sont rendus aux urnes, soit une participation de 62,07 %. L'abstention est de 37,93 %, ce qui représente 23 561 personnes. Les votes blancs et nuls ont également été présents, avec respectivement 497 bulletins blancs (0,80 % des inscrits et 1,29 % des votants) et 366 bulletins nuls (0,59 % des inscrits et 0,95 % des votants).