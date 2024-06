Législatives 2024 : les résultats du premier tour dans la 1ère circonscription de Corse-du-Sud

Ariane Quarena, candidate du Rassemblement National (RN), est arrivée en tête avec 10 376 voix, représentant 19,77 % des inscrits et 31,20 % des voix exprimées. Elle est suivie de près par Laurent Marcangeli, candidat de la majorité présidentielle (ENS), qui a recueilli 10 210 voix, soit 19,45 % des inscrits et 30,70 % des exprimés.

Romain Colonna, Femu a obtenu 5 601 voix, ce qui correspond à 10,67 % des inscrits et 16,84 % des voix exprimées.

Marc-Antoine Leroy, candidat nouveau Front Populaire a rassemblé 3 126 voix, soit 5,96 % des inscrits et 9,40 % des exprimés. Derrière lui, Emmanuelle Dominici de Core in Fronte a obtenu 1 533 voix (2,92 % des inscrits et 4,61 % des exprimés), suivie de Lisandru Luciani (Mossa Palatina) avec 1 202 voix (2,29 % des inscrits et 3,61 % des exprimés) et Jean-François Luciani (REG) avec 1 077 voix (2,05 % des inscrits et 3,24 % des exprimés).



Enfin, Didier Quilichini, candidat Lutte ouvrière, a obtenu un résultat marginal avec 130 voix, représentant 0,25 % des inscrits et 0,39 % des voix exprimées.





Le premier tour des élections législatives 2024 dans la première circonscription de Corse-du-Sud a été marqué par une participation notable, avec 64,47 % des électeurs inscrits se rendant aux urnes. Parmi les 52 489 inscrits, 33 839 ont voté, démontrant un intérêt significatif pour ce scrutin.