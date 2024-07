Législatives 2024 : les bureaux de vote sont ouverts en Corse pour un second tour historique

Le candidat recevant le plus grand nombre de voix dans chaque circonscription ce dimanche soir sera élu député.

Les quatre députés sortants, comprenant trois nationalistes et un membre du parti "Horizons", se sont qualifiés pour ce second tour. Ils sont en lice contre trois candidats du Rassemblement national et un représentant de la droite insulaire.Dans cette circonscription, comptant 52 447 électeurs, Ariane Quarena, candidate du Rassemblement national, est opposée à Laurent Marcangeli, député sortant du parti Horizons. Lors du premier tour, Quarena avait obtenu une avance de 167 voix.Le deputé sortant , avait remporté les élections de 2022 avec 51,76 % des voix contre Romain Colonna (Femu a Corsica).Cette circonscription, avec ses 62 510 électeurs, voit François Filoni du Rassemblement national affronter Paul-André Colombani du Partitu di a Nazione Corsa. François Filoni avait devancé le député sortant de 3 354 voix au premier tour.En 2022, Colombani avait été élu avec 57,6 % des voix face à Valérie Bozzi, une élection marquée par une participation de 44,27 %.Michel Castellani de Femu a Corsica affronte Jean-Michel Marchal du Rassemblement national dans une circonscription qui compte 62 082 électeurs. Michèle Castellani avait une avance de 1 107 voix au premier tour.Lors des élections de 2022, le député sortant avait gagné avec 63,12 % des voix contre Julien Morganti, avec une participation de 38,39 %.Jean-Félix Acquaviva, député sortant de Femu a Corsica, est opposé à François-Xavier Ceccoli, candidat divers droite. Cette circonscription compte 67 903 électeurs.Le maire de San Giuliano avait devancé Jean François Acquaviva de 2 402 voix au premier tour. En 2022, le député sortant avait remporté la victoire de justesse avec 50,23 % des voix.Lors du premier tour, le taux de participation avait atteint 64 % sur l'ensemble de la Corse.