Législatives 2024 : la candidate RN, se retire de la triangulaire de la 2nde circonscription de Haute-Corse

Sylvie Jouart, la candidate RN sur la 2nde circonscription de Haute-Corse, qualifiée pour le second tour, se retire. Arrivée en troisième position avec 25,42 % des voix ce dimanche 30 juin, derrière François-Xavier Ceccoli, candidat libéral ayant obtenu 34,05 % des suffrages, et Jean-Félix Acquaviva, député nationaliste sortant avec 28,63% des voix, elle a décidé de se désister en faveur du maire de San Giuliano.



Contactée par notre rédaction, elle a confirmé son retrait et précisé : "Ce n'est pas de mon fait. C'est le RN qui a décidé de me retirer de la deuxième circonscription de Haute-Corse, laissant le champ libre à François-Xavier Ceccoli pour mener sa campagne. Je le regrette, car ce n'est pas dans ma nature d'abandonner un travail commencé. Mes convictions sont profondes et ma motivation était grande et sincère. Je respecte néanmoins les décisions prises par les hautes instances. J'avais déclaré que si j'étais devancée par monsieur Ceccoli, je me retirerais, et je tiens parole."



Ainsi, la triangulaire annoncée pour le second tour dans la deuxième circonscription de Haute-Corse n'aura pas lieu. Elle laisse place à un duel entre le député sortant, Jean-Félix Acquaviva, et François-Xavier Ceccoli, son adversaire déjà en 2022.