Législatives 2024 en Corse : échos de campagne du 23 juin

Jean-Baptiste Luccioni reprendra sa campagne électorale pour les législatives ce lundi 24 juin avec la présentation de son comité de soutien à 18h00 au Grand Café Napoléon à Ajaccio. Le comité, présidé par Isaline Amalric Choury, réunit 50 personnalités du monde culturel, associatif, sportif, syndical, ainsi que des chefs d’entreprise, anciens élus, maires, médecins et avocats. Parmi eux, on compte l’ancien président de l’Assemblée de Corse Dominique Bucchini et l’ancien président de l’Université de Corse Paul-Marie Romani.