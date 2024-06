Législatives 2024 en Corse : échos de campagne du 19 juin

Habituellement absent des élections législatives, Core in Fronte a investi des candidats dans les quatre circonscriptions de l’île pour le scrutin anticipé des 30 juin et 7 juillet. À l’occasion d’une conférence de presse à Peri ce mercredi matin, le parti indépendantiste a présenté les fondements et les raisons de cet engagement.



« Notre présence participe de l’analyse que nous avons faite des récentes élections au Parlement européen, du nouveau contexte politique international qui s’en est dégagé et des conséquences de la dissolution de l’Assemblée nationale qui s’en est suivie », ont expliqué les candidats lors d’une prise de parole à quatre voix en insistant : « Ces éléments ne sont pas sans conséquence sur le dialogue en cours portant sur l’autonomie pour la Corse. Ils ont d’autant plus d’importance qu’ils mettent en évidence une poussée importance des populismes et de l’immobilisme particulièrement opposés aux revendications historiques du peuple corse, à sa lutte et à ses droits ».



Si dans un premier temps Core in Fronte avait proposé aux forces nationalistes une « convergence politique selon le respect de la diversité et du pluralisme », le parti a déploré que cet appel à l’union n’ait pas été entendu. « Les calculs politiciens des uns et la tétanie politique des autres ont eu raison de cette aspiration », ont regretté les militants en ajoutant : « Nous avons donc décidé d’occuper ce moment politique selon l’esprit de lutte qui nous anime ».



Emmanuelle Dominici (1ère circonscription de Corse-du-Sud), Jean-Baptiste Cucchi (2ème circonscription de Corse-du-Sud), Jean-Baptiste Lucciardi (1ère circonscription de Haute-Corse) et Antoine Carli (2èmecirconscription de Corse-du-Sud) porteront ainsi une campagne notamment axée autour des thèmes de la justice sociale, de l’accès au logement, du pouvoir d’achat, de l’accès à la formation, du droit à la santé pour tous ou encore d’une agriculture productive et de la protection de l’environnement.