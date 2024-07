Législatives 2024. Tout ce qu’il faut savoir pour ce deuxième tour en Corse

Laurent Marcangeli (Horizons), député sortant

Ariane Quarena (Rassemblement National)

Paul-André Colombani (Partitu di a Nazione Corsa), député sortant

François Filoni (Rassemblement National)

Michel Castellani (Femu a Corsica), député sortant

Jean-Michel Marchal (Rassemblement National)

Jean-Félix Acquaviva (Femu a Corsica), député sortant

François-Xavier Ceccoli (Divers Droite)

Faut-il une carte d'électeur pour voter ?

Ce dimanche 7 juillet, les électeurs corses retournent aux urnes pour le second tour des élections législatives. Huit candidats se disputent les suffrages dans l'ile. Ils étaient 31 pour le premier tour. Quatre députés seront élus, représentant chacun une des quatre circonscriptions.Les députés sont élus au suffrage universel direct par les citoyens français inscrits sur les listes électorales. Le scrutin se déroule selon un système majoritaire à deux tours et par circonscriptions.Seuls certains candidats peuvent se présenter au second tour :- Les deux candidats arrivés en tête au premier tour.- Les candidats suivants, à condition d'avoir obtenu au moins 12,5 % des voix des électeurs inscrits.En Corse Sylvie Jouart, quelques heures après les résultats du premier tour des élections législatives, et alors qu'une triangulaire devait se jouer dans la 2ème circonscription de Haute-Corse, le Rassemblement National a annoncé le désistement de sa candidate, Sylvie Jouart.Au second tour, le candidat obtenant le plus grand nombre de voix est élu. En cas d'égalité, le candidat le plus âgé est déclaré vainqueur.

Bien que la carte d'électeur soit recommandée, elle n'est pas obligatoire pour voter. En revanche, une pièce d'identité valide est indispensable, telles qu'une carte d'identité, un permis de conduire, une carte vitale avec photographie, ou un passeport. Les cartes d'identité et passeports périmés depuis moins de 5 ans sont également acceptés.



Dans les communes de moins de 1 000 habitants, il est possible de voter sans pièce d'identité, à condition de présenter sa carte d'électeur. Toutefois, le président du bureau de vote peut exiger une preuve d'identité.





Inscription sur les listes électorales

Pour pouvoir voter, il est impératif d'être inscrit sur les listes électorales. Cependant, la date limite pour s'inscrire était fixée au 1er mai pour les démarches en ligne et au 3 mai pour les démarches papier. "L’inscription électorale se fait automatiquement pour les jeunes de 18 ans ayant fait leur recensement citoyen", indique l'administration. Si vous êtes déjà inscrit pour de précédentes élections, vous pouvez vérifier votre inscription en ligne.



Où et quand voter ?

Pour connaître votre bureau de vote, consultez votre carte d'électeur ou rendez-vous sur le site dédié.

En Corse, les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.





Qui peut voter ?

Pour voter, il faut : avoir la nationalité française, être majeur, jouir de ses droits civils et politiques, être inscrit sur les listes électorales.

Selon l'Insee, 49,3 millions d'électeurs dont 244 942 en Corse, sont inscrits en France, hors Nouvelle-Calédonie.





Comment voter ?

Le jour du vote, présentez une pièce d’identité, sauf dans les communes de moins de 1.000 habitants où la carte d’électeur suffit. Les bulletins de vote de chaque candidat seront disponibles dans les bureaux de vote.



Vous pouvez voter :

- En personne au bureau de vote.

- Par procuration.



Quand seront communiqués les résultats ?

Les résultats ne seront communiqués qu'après la fermeture du dernier bureau de vote à 20h, sous peine d'une amende de 75.000 euros. Les résultats officiels définitifs seront proclamés par le Conseil constitutionnel.