Législatives 2024. Candidatures officialisées en Corse : qui se présente dans votre circonscription?

Ce dimanche 16 juin marquait la clôture des dépôts de candidatures pour les élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet. Un tirage au sort a été effectué aux préfectures d'Ajaccio et Bastia afin d’établir les emplacements d’affichage des panneaux des candidats dans les quatre circonscriptions de l'ile. Ce tirage au sort a surtout permis de finaliser la liste des prétendants à l’assemblée nationale.33 candidats figurent sur les 4 circonscription. La liste définitive ne sera arrêtée que ce lundi 17 juin par arrêté du préfet, dans l’attente de l’épuisement des délais de recours. Ce lundi doit également se tenir la commission de propagande pour valider bulletins, affiches et professions de foi. Le premier tour est fixé au 30 juin et le second, le 7 juillet.