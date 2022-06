Législatives 2022 : qui sont les 11 candidats dans la 2e circonscription de Corse-du-Sud ?

​ Dylan Champeau est le plus jeune candidat de Corse pour les élections législatives des 12 et 19 juin, engagé dans la 2e circonscription de Corse-du-Sud et le seul à représenter Inseme a Manca. Faute d'accord avec les autres partis de gauche qui se sont fédérés dans la NUPES, Inseme a Manca soutiendra les candidats unitaires dans les trois autres circonscriptions. Cet ancien Insoumis, étudiant en droit, qui s'apprête à passer l'examen d'entrée au centre de formation des avocats, n'est âgé que de 25 ans, c'est pourtant sa deuxième candidature à ce scrutin Lire notre interview à Dylan Champeau