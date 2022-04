Législatives en Corse-du-Sud : Valérie Bozzi se lance dans la bataille avec le soutien d’Horizons

Ce n’est pas vraiment une surprise et encore moins un secret. Valérie Bozzi, suppléante de Camille de Rocca Serra en 2017, brigue la députation lors du scrutin des 12 et 19 juin prochains. Première magistrate de la commune de Grossetto-Prugna, elle a officialisé sa candidature lors d’une conférence de presse donnée ce mercredi matin à l’Espace Culturel de Porticcio. « C’est une suite logique, explique-t-elle, j’étais suppléante en 2017 où je portais, par ailleurs, une liste aux territoriales, je ne suis contre personne, je veux simplement faire valoir mes convictions et porter une autre voix. »





Dans un second temps, l’attaque est cinglante à l’égard de Paul-André Colombani, député sortant et sérieux concurrent. « J’ai une vision différente du travail d’un élu et d’un parlementaire, ajoute-t-elle, je veux défendre l’avenir de notre région. La Corse a été inaudible ces derniers mois, on n’a pas obtenu grand-chose, la Corse a été brouillée et les députés nationalistes ont eu du mal à trouver leur place. »

Valérie Bozzi veut miser sur son expérience d’élue locale pour repartir en campagne. « Cette expérience, reprend-elle, sera un atout dans les discussions menées avec Paris. »

Pour ce qui est de la bannière politique, ce sera les Divers Droite avec le soutien d’Horizons.

Quid des LR ?

« Je suis élue et je crois aux valeurs de Droite, j’ai soutenu un candidat à la primaire des LR mais il a été battu. Par loyauté, j’ai soutenu également le candidat LR sorti vainqueur de cette primaire mais je crois que cette primaire n’était pas une bonne chose, les élections présidentielles nous l’ont, du reste, rappelé. Aujourd’hui, il faut rentrer dans un travail de refondation de la Droite et c’est pour cela aussi que je suis candidate. Pour faire ce travail en Corse et au niveau national. Quant à Horizons, j’avais rencontré Edouard Philippe lors de sa venue à Ajaccio. Au vu de l’amitié qui me lie à Laurent Marcangeli, ce soutien était tout naturel. »





En cas d’élection le 19 juin prochain, l’élue territoriale souhaite entrer dans le vif du sujet concernant les avancées en Corse et les discussions avec Paris. « Il faudra prendre contact avec le Président de la République, il a envoyé un de ses ministres pour évoquer ces avancées. Ce sera l’un des enjeux importants de cette prochaine mandature. Emmanuel Macron a eu du mal à discuter avec les élus locaux durant la précédente tant en Corse que sur le Continent. Nous devons faire valoir nos différences, notre fierté d’être Corse, nos convictions pour notre île, le tout dans l’apaisement et faire en sorte qu’il puisse être entendu d’une voix autre que la voix nationaliste qui n’a pas su le faire convenablement. En outre, je ne reconnais pas la Corse violente et la haine de l’autre ne fait guère avancer... »





Pour ce qui est de l’autonomie, « chacun y voit ce qu’il a envie d’y voir, conclut l’élue, une évolution, si c’est pour le bien-être des habitants, j’y suis tout à fait favorable. Mais de là à dire que cela fera mieux vivre tout le monde, je crois que c’est un mensonge... »