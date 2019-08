Le village corse à la foire de Marseille du 20 au 30 Septembre prochains

Le village corse à la foire internationale de Marseille devient, année après année, le rendez-vous incontournable des entrepreneurs, artisans, producteurs et artistes corses qui vont à la rencontre d’un public toujours plus nombreux et toujours aussi amoureux de la Corse et de ses produits.Lors des deux premières éditions, sur la deuxième plus grande foire de France avec ses 350 000 visiteurs, les exposants corses ont pu nouer des contacts commerciaux forts et ainsi conquérir de nouveaux marchés.Pour la 3éme année consécutive, Corsic’Azzione renouvelle cette belle aventure en partenariat avec l’ADEC, la CCI2B et la CCI2A ainsi que la CAB, grâce auxquels les exposants corse pourrons bénéficier des tarifs préférentiels sur leur stand, leur transport et leur hôtel.Une fois de plus, de nombreux artistes seront également présents.Christian Cesari, le Groupe Columbu amené par Rémy Chiorboli, The Voice corsica tour avec Casanova et Clément derniers finalistes 2018 et 2019 de la fameuse émission de TF1 The Voice ainsi que Petru Bracci seront là.Mais aussi et pour la première fois de son histoire la discothèque Via Notte de Porto Vecchio se déplace à Marseille avec 3 DJ résidents : Seb F.Mantis, Kris et Titi Salducci pour une soirée Only 80’s le vendredi 20 septembre, soirée qui va enflammer le hall de la Corse.Ce sont au total 5 nocturnes qui sont proposées au public, ce qui devrait booster la fréquentation.Cette année la signalétique a été renforcée pour améliorer la visibilité du hall 7 afin d’attirer toujours plus de visiteurs.L’âne corse, enfin reconnu à sa juste valeur, sera cette année mis à l’honneur.Il accueillera les visiteurs dès leur entrée dans le champ de foire pour les guider vers le hall de la Corse !



Comme tous les ans les organisateurs comptent sur une forte mobilisation des associations corses de PACA et de toute la diaspora pour que cette troisième édition soit une belle réussite, avec le soutien de Jean Dal Colletto, président de la Maison de la Corse.

Corsic’azzione et ses partenaires veulent montrer cette année encore que la Corse du 21èmesiècle est toujours aussi belle, qu’elle est aussi moderne en s’appuyant sur de nouvelles générations d’entrepreneurs, de créateurs, de producteurs qui tous se donnent les moyens de relever le défi pour faire rentrer la Corse dans une nouvelle ère.



Corse Net Infos sera pour sa part encore, et pour la 3ème année consécutive, partenaire officiel de cette belle opération.

Pour tout renseignement pour un stand sur le village corse à la foire de Marseille : faites vite plus beaucoup de disponibilités.

si vous êtes intéressés merci de contacter Cosic’azzione au 04 95 59 05 28 ou par mail : salonsdecorse@outlook.fr