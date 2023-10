Le trail di Vallerustie : Un défi sportif et solidaire à San-Lurenzu

Le coup d'envoi de cette aventure sportive sera donné depuis le charmant village de San-Lurenzu à 9h30. Les participants auront l'opportunité de s'immerger dans une course exigeante de 15 kilomètres, traversant des paysages montagneux à couper le souffle. Il convient de noter que, par souci de sécurité, le nombre de participants sera limité à 150 coureurs, ce qui promet une expérience exclusive.Toutes les personnes âgées de 18 ans et plus sont les bienvenues à cette aventure. Chaque participant devra obligatoirement fournir un certificat médical attestant de sa capacité à participer à une course en montagne lors de la remise de son dossard. Les frais d'inscription s'élèvent à 20 € pour les préinscriptions et 25 € pour les inscriptions sur place. Les participants ont la possibilité de s'inscrire le jour de la course ou en ligne via SPORTIMER.Le Trail di Vallerustie établira des classements généraux Scratch, ainsi que des classements par catégorie, incluant Cadet, Espoir, Sénior, M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6 (Masculin et Féminin), afin de récompenser les performances exceptionnelles des participants.En parallèle du trail, une marche solidaire sera organisée, avec des fonds collectés au profit d'Espoir Autisme Corse. Une occasion parfaite de combiner sport et solidarité pour soutenir une cause importante. Après l'effort, les participants auront l'opportunité de se restaurer à partir de midi dans les salles des fêtes de San-Lorenzu. La cérémonie de remise des prix, qui se tiendra après l'arrivée du dernier concurrent du trail