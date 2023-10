Le succès pour le 2e "MountainTrail" dans la pinède de Calvi

Ce dimanche 1er octobre, de nombreux cavaliers étaient présents au centre aéré municipal, dans la pinède de Calvi, pour participer à la seconde édition du Mountain Trail organisé par l’association Équitable Corse, avec la Fédération française d’Équitation, au profit de l’association protectrice des équidés. " Le Mountain Trail est une discipline équestre très récente qui existe depuis 3 ans. En Corse, nous l’avons lancé en janvier dernier" explique Laetitia Taillaide-Maraninchi, secrétaire de l’association Équitable CorseDans ce concours, plusieurs disciplines sont proposées et ouvertes à tous." Il y a plusieurs disciplines. À pied, en selle, des épreuves pour un public de non-cavaliers. Soit un débutant en selle ou un public handicapé qui n’est pas capable de gérer seul un cheval. Il y a des franchissements dans l’esprit de ceux qu’ils peuvent trouver en extérieur, en randonnée. Ils sont jugés sur leurs capacités à franchir les obstacles, mais également le calme et la complicité échangée avec leurs cavaliers". Des clubs équestres et des indépendants ont participé à cet évènement. ""Ouverte à tous, c’est la seul discipline où les chevaux peuvent commencer dès l’âge de 1 an. Toutes les autres, il faut attendre minimum 4 ans. Aujourd’hui nous avons des poneys, des ânes en plus des chevaux. Il y a une trentaine de participants aujourd’hui" continue Laetitia Taillade-Maraninchi.

" Nous sommes une association qui œuvre pour le sauvetage d’équidés, la seule en Corse. Tous les évènements que l’on organise, comme ce Mountain Trail, servent à récolter des fonds pour pouvoir continuer les sauvetages, nourrir et s’occuper des chevaux en difficulté et pouvoir les placer en famille d’accueil. Généralement, nous recevons des signalements anonymes. À partir de ce moment, nous essayons de regrouper un maximum d’informations. Nous travaillons en collaboration avec les services vétérinaires, qui sont là pour vérifier l’état de santé des animaux. Nous replaçons ceux qui peuvent l’être en famille d’accueil que nous aidons financièrement " explique Claire Buffignani, présidente de l’association.





Actuellement, une dizaine d’équidés sont sous la protection de l’association. Équitable Corse est joignable par téléphone et Facebook.





Les résultats





CLUB 2 EN MAIN

1er Cloé MINAKIAN / LA PESTE DE TESA (Haras de Tesa)

2e Lyla COMBE / OCCITAN DO LUS (Cavallu & Co)

3e Johanna CHRISTOPHE / OCCITAN DO LUS (Cavallu & Co)



CLUB 1 EN MAIN

1er Anthony LUCIANI / VARENNE (Cavallu & Co)

2e Aurélie MOTTIN / EYOTA DOC SONNY OLENA (Cavallu & Co)

3e Françoise MUSCATELLI / AHOUA DU MAMELON (Nucella Endurance)



CLUB 2 EN SELLE

1er Johanna CHRISTOPHE / OCCITAN DO LUS (Cavallu & Co)

2e Lyla COMBE / OCCITAN DO LUS (Cavallu & Co)

3e Anthony LUCIANI / VARENNE (Cavallu & Co)



CLUB 1 EN SELLE

1er Anthony LUCIANI / VARENNE (Cavallu & Co)

2e Aurélie MOTTIN / EYOTA DOC SONNY OLENA (Cavallu & Co)

3e Floriane NEGRONI / GREGALE DI E PIAZZOLE (Equitable-Corse)