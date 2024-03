Le stand-up s'invite à Corte avec la pépinière "Attori di Dumane"

Face au constat alarmant d'un désengagement des jeunes face aux enjeux socioculturels et durables de leur région, Lina-Mary, Johan, Jean-François et Nicolas, tous étudiants en deuxième année de Gestion des Entreprises et des Administrations à l’Institut Universitaire de Technologie de Corte, ont décidé d'agir. Ils ont initié un projet novateur dans le cadre de leur formation, visant à diversifier les activités et à insuffler un nouvel élan à la région cortenaise. C'est ainsi qu'est née la Pépinière "Attori di Dumane", avec pour mission de créer un dialogue actif entre la jeunesse et les défis contemporains de la Corse. Ainsi, du 14 mars au 23 avril 2024, avec seize autres étudiants du département GEA, ils proposent à la jeunesse âgée de 15 à 29 ans de participer à quatre activités innovantes, éco-responsables et culturellement enrichissantes. "Ces initiatives, conçues comme des espaces de partage et d'échange, visent à susciter un engagement éthique chez les jeunes, en mettant en avant à la fois des savoir-faire traditionnels et des pratiques novatrices." détaillent les étudiantsinitiateurs du projet qui à travers des activités culturelles à éveiller la conscience et l'action des jeunes générations pour préserver et dynamiser l'environnement social, économique et culturel de l'île.



Un stand-up au cinema Alba

Le coup d'envoi sera donné le 14 mars à 19 heures avec un spectacle de stand-up au cinéma Alba de Corte. Ce spectacle, mêlant comédie et moments d'autodérision, vise à créer une véritable connexion entre les intervenants et le public, en s'appuyant sur l'humour corse, une forme artistique emblématique de l'île. L'objectif premier de cette soirée est de permettre à tous les participants de s'évader de leurs préoccupations quotidiennes et de profiter d'un moment ludique, chaleureux et contemporain. De plus, ce projet ambitionne de donner une chance à ceux qui rêvent de se lancer dans le stand-up et la comédie, en offrant des opportunités concrètes.

Pour donner vie à cette initiative, Éric Fraticelli a accepté d'être le parrain de l'événement, favorisant ainsi la reconnaissance intergénérationnelle. Des partenariats ont été établis, notamment avec le cinéma Alba, qui met à disposition sa plus grande salle ainsi que des équipements, et avec le restaurant A Bocca, fournisseur de paniers repas pour les intervenants après le spectacle.

Rendez-vous donc ce jeudi 14 mars 2024 au cinéma Alba à Corte à 19 heures.