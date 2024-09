Le sport en fête ce samedi 7 septembre à Pietrosella

Forte de ses infrastructures modernes telles que la récente Halle des Sports et de ses nombreux espaces extérieurs, Pietrosella se positionne aujourd’hui comme une commune où le sport occupe une place de choix. Avec pas moins de 12 clubs et associations sportives offrant 11 disciplines différentes, ce sont plus de 500 licenciés qui s’adonnent à leur passion tout au long de l’année.



L'évènement de samedi sera donc l’occasion pour petits et grands, de découvrir les différentes activités sportives proposées sur la commune. Sur le stade Simon Neri, chaque club tiendra un stand d’information et d’inscription, permettant ainsi au public de s’informer et de rejoindre une activité sportive. En parallèle, des initiations gratuites et des démonstrations seront organisées pour permettre aux participants de s’essayer aux diverses disciplines. Les visiteurs pourront ainsi s’initier au volleyball, au handball, au basketball, au badminton, à l’escalade, au taekwondo, au football, au baseball, au surf, au pilates, à la gym douce pour les seniors, au vélo, à l’équitation, au yoga et au karaté.





Un programme de démonstrations carié

La Halle des Sports accueillera plusieurs démonstrations tout au long de l’après-midi. Voici le programme détaillé





14h30-15h30 : Badminton (Rive Sud Badminton)

: Badminton (Rive Sud Badminton) 15h30-16h00 : Volleyball (Rive Sud Volleyball)

: Volleyball (Rive Sud Volleyball) 16h00-17h00 : Handball (Handball Ajaccio Club / nationales féminines)

: Handball (Handball Ajaccio Club / nationales féminines) 17h00-17h30 : Basketball (Ajaccio Basket Club)

: Basketball (Ajaccio Basket Club) 18h00-18h30 : Taekwondo (Démonstration par deux athlètes professionnels)