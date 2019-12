Le projet de création d'une fourrière-refuge à Furiani fait l'unanimité au conseil communautaire

Ce lundi 16 décembre, le conseil communautaire à voté en faveur de ce projet porté par le maire de Furiani Michel Simonpietri. Des travaux dont le coût est estimé à 2,1 millions d'euros.



En novembre 2015, le tribunal administratif de Bastia avait demandé la fermeture du refuge situé à Ville-di-Pietrabugno. En effet, celui-ci était situé sur un terrain privé. Depuis le 31 janvier 2016, les animaux de Haute-Corse n'avaient plus d'espace dédiés. Le site Furnacina accueillera donc les 230 chiens ou chat égarés annuellement sur le territoire de la CAB. Sur ce nouveau site 50 animaux pourront être accueillis simultanément. Un parc animalier pourrait être installé sur le site.



Une décision saluée par Monique Nemesi, militante de la cause animale qui, pour l'occasion, est venue assister au conseil communautaire : " Je suis très contente de cette décision. On l'attendait depuis longtemps parce qu'aujourd'hui le temps presse on en a vraiment besoin."



Les premiers animaux devraient être accueillis dans deux ans.