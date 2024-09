Le premier centre de fertilité de Corse inauguré à Bastia

Un accès aux soins facilité, un matériel de très haute technologie

L’accès aux soins sera désormais grandement facilité pour les insulaires. En 2023, pas moins de 300 couples corses avaient dû recourir à la procréation médicalement assistée (PMA) sur le continent. "À présent, toutes les activités médicales se dérouleront sur place", explique le docteur Laure Bernard, gynécologue et coordinatrice du centre.

Le centre, situé au cœur du Centre Hospitalier de Bastia et fruit d’un partenariat avec le Laboratoire Vialle, est désormais en mesure de prendre en charge sur place des procédures telles que la FIV, l’ICSI, le transfert d’embryons ou encore l’insémination " .Notre lieu a été très bien pensé, notre laboratoire est attenant à toutes nos salles de consultations", précise-t-elle, en insistant sur le soin apporté à l'optimisation des conditions de travail pour préserver les embryons dans un environnement à 37°C . La simplification des procédures et l’accès direct aux consultations marquent une nette amélioration pour les couples infertiles, mais aussi pour les femmes célibataires ou les couples de femmes qui pourront bénéficier de traitements en Corse. "Une patiente ou un couple peuvent prendre rendez-vous directement auprès du centre, sans passer par leur gynécologue ou médecin traitant", explique le docteur Bernard, ajoutant que des téléconsultations seront également proposées pour les personnes vivant loin du centre.



Le docteur Laurent Charpenel, co-gérant du laboratoire Vialle et responsable du centre, a fait visiter les locaux flambant neufs, équipés de technologies de pointe. Parmi celles-ci, le système "Time-Lapse", qui permet de suivre l’évolution des embryons dans des conditions reproduisant leur environnement naturel, et un dispositif de puces RFID pour assurer la traçabilité des gamètes et embryons. ' Nous avons un système qui permet d’assurer parfaitement l’identité des patients sur tous les supports contenant les gamètes et embryons", a expliqué Florence Cristiani, biologiste au sein du centre. Toutefois, malgré cette avancée, certains obstacles demeurent. "Si une femme souhaite avoir un enfant seule et recourir à un don de sperme, elle devra encore passer par le continent", précise le docteur Bernard. Pour l’instant, aucun don de sperme, d’ovocytes ou d’embryons n’est encore possible en Corse. " Il faut savoir que nous n’avons pas encore la possibilité d’avoir ces dons sur l’île, qu’ils soient de sperme, d’ovocytes ou d’embryons" explicite le docteur Bernard.



Une ouverture tant attendue, prévue pour lundi, qui change profondément le quotidien de nombreux Corses.