Le point du bonus défensif pour le RC Lucciana courageux à Gap

Ey àa ne s'arrangeait pas à Gap puisque dés la 2e minute que les rouges et noirs vont perdre Killian Maurat leur maître à jouer sur blessure, il rejoint la longue liste de blessés luccianais.

A la 9e minute après un plaquage trop haut et le coup de pied de pénalité le demi d’ouverture Gapois ouvre le score suret mène de trois points (3-0).

La réaction de Lucciana intervient à la suite d'une combinaison très bien exécuté dans les 22 mètres de Gap, Thomas Gelmini, replacé au centre pour l’occasion, efface le premier rideau et prend le meilleur sur l’arrière des Hautes-Alpes et finit sa foulée rapide aux pieds des poteaux. Romain Geronimi n’a plus qu’à passé la transformation (3-7).



À la 12ème minute l’arbitre de la rencontre applique la nouveau règlement abaissant la zone de plaquage sous la ceinture et sanctionne à nouveau les luccianinchi, le 10 local enchaîne 3 points de plus (6-7).



À la 21e c’est au tour des gapois d’être sanctionnés, Geronimi à plus de 35m passe le score à 6-10. 2 minutes plus tard c’est une tentative de grattage luccianaise qui est sanctionné et immédiatement ponctué de 3 points par le demi d’ouverture adverse (9-10). Et juste avant la mi-temps Gap prend le contrôle du match avec un essai transformé à la 38e.



A peine 5 minutes après la reprise c’est le capitaine Robin Ettori qui joue vite une pénalité dans les 10m adverses et perfore avec puissance la défense pour redonner l’avantage à Lucciana (16-17).



Malgré de une défense solidaire le RCL va encaisser deux nouveaux essais transformés à la 50e et 57e minutes (23-17 puis 30-17).



L’expérimenté Jacques André Vescovali y va de son essai à la 60e minutes en recevant dans ses bras une passe au pied millimétré dans les 5 mètres de Julien Perraudin transformé par la précision du buteur luccianais Geronimi (30-24).



Une fin de match complètement folle, à la 79e minute Gap inscrit un nouvel essai transformé (37-24) et sur le renvoi Thomas Gelmini joue excellemment bien un deux contre en et offre un essai à un Geronimi décidément très bon qu’il transformera (37-31) pour arracher un point de bonus défensif qui vient récompenser une équipe très solidaire et courageuse.



Difficile apprentissage de la 1ère Série pour la jeune équipe du président Raffalli avec deux défaites en autant de matchs mais tout de même 2 points défensifs ramenés de 2 déplacements avec un groupe pétri de qualité mais affaibli par de nombreuses absences et pas des moindres.



Le trio d’entraîneurs Martin, Chatel et Pinson devrait récupérer quelques éléments de l’infirmerie pour accueillir le dimanche 10 novembre pour la 4e journée et son premier match à domicile, un derby corse, l’entente d’Isula XV (entente portovecchio-ventiseri) au complexe Galletti de Lucciana.





Composition : Pilet, Fiorella, Frati, Ettori, Zapelli, Darremont, Michelena, Vescovali, Maurat, Geronimi, Emmanuelli, Gelmini, Dionisi, Castel, Fadhuli, Petretti, Perraudin, D’Arras



Staff : Martin, Chatel, Pinson