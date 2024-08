Le nouveau SC Bastia retrouve Furiani vendredi - Paroles de supporter : "on a hâte d'y être"

« Ce qui s’est passé à l’intersaison est très intéressant », souligne ce fringant sexagénaire. « L'arrivée de Frédéric Antonetti, un professionnel de la maison bleue et qui a acquis de l’expérience au sein de grands clubs comme Saint- Etienne, Nice, Rennes ou Metz, est une excellente chose. C’est déjà un gage de sérieux, de professionnalisme pour le club. Ensuite, la politique de jeunes du Sporting semble être la bonne en fonction de ses moyens limités financièrement. Les jeunes valent mieux que des mercenaires qui viennent juste pour quelques mois et qui n’ont pas la fibre du club. Nous, ici, on aime les joueurs qui mouillent le maillot, qui s’investissent, qui se sentent concernés. Il y a un ADN SCB. Cette saison, ils auront à leurs côtés quelques cadres, à eux de montrer tout leur potentiel. Cela peut être pour eux un tremplin vers une belle carrière. Il y a, en effet, des jeunes prometteurs et s'il peut y avoir des déchets, le travail du nouvel entraîneur devrait porter ses fruits. Pour moi, cela va dans le bon sens ».

Louis Azara se félicite aussi du virage pris par le centre de formation. « Oui, là aussi l’agrément obtenu par le club est une excellente nouvelle. L’avenir et la pérennité du club passent par là. Tout ceci laisse beaucoup d’espoir. On sent la volonté des dirigeants d’aller de l’avant».





Mais tout n’est pas tout… bleu pour « Loulou ». Il peste contre le manque de sérieux du club lors de la campagne d’abonnement. « Je suis abonné en Nord depuis des années. Pour me réabonner, les premiers jours de la campagne, j’ai attendu 2h30 en plein cagnard ! Les conditions d’abonnement étaient indignes d’un club professionnel. Autant pour nous autres supporters faisant la queue, que pour les petits jeunes derrière leurs ordinateurs qui suffoquaient. En plus, je n’ai pas retrouvé ma place de l’an passé et je ne serai pas à côté de mes amis. Eux aussi ont été dispersés. Des amis qui sont en tribune sud ont eu les mêmes déboires. Cette gestion des abonnements est scandaleuse».





Et Louis d’enchaîner sur un autre bémol. « Que penser des dirigeants qui ont fait une ségrégation en n’ouvrant qu’à certains plus nantis la possibilité de suivre sur écran le match amical contre Angers ! Cela aussi c’est inadmissible, et avoir traité les autres supporters de la sorte constitue un manque de respect total alors que parmi les valeurs du club il y a la solidarité, la générosité. À cette occasion, ces valeurs ont été bafouées. Je me suis senti vraiment négligé ! ».





Et il poursuit sur les matchs fixés désormais le vendredi soir au lieu du samedi soir ?

« Le club n’est bien sûr pas en cause. D’ailleurs il y a actuellement une fronde de nombreux clubs de Ligue 2 et de supporters contre cette décision du média diffuseur. Mais personnellement, cela m’arrange presque. Mais je pense à tous les supporters du Sporting qui viennent de loin, de très loin. Je comprends leur colère ».





Au final, comment entrevoit-il la saison ?

« Ce sera pour tous les clubs une saison difficile, je pense. La Ligue 2 est âpre. Il faudra miser sur la combativité, les joueurs devront donner le maximum, essayer d’être intraitables à domicile. Nous, supporters, on sera là. Notre ferveur doit être récompensée. Nous sommes pleins d’attentes, pleins d’espoir aussi. Il y aura des jours fastes, des jours sombres, mais ça, on connaît ! Face à Metz ce lundi, pour la première journée du championnat, j’ai trouvé que l’équipe avait une bonne cohésion d’ensemble et dans tous les compartiments du jeu. J'ai vu de bons mouvements portés vers l’attaque et une belle solidarité défensive avec un Johnny Placide décisif ! C’est un bon point de pris contre une belle équipe. On a hâte d’être à vendredi.»