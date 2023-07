Le mur du monastère de Sainte-Claire de Bastia doit être démoli

L'arrêt de la cour d'appel de Bastia est tombé le 5 juillet.La cour a en effet ordonné au syndicat des copropriétaires de la résidence Ornano de "démolir le mur construit en amont de la résidence en mai 2022" et "d'enlever la barrière mobile objet de l'ordonnance de référé du 30 novembre 2011, ou à tout le moins de la maintenir en position ouverte" le tout "sous astreinte globale pour les deux obligations de 200 euros par jour de retard àcompter du 90 jour suivant la signification du présente arrêt, et ce pendant six mois".Cet épisode judiciaire met, provisoirement, un terme a une affaire qui avait suscité un vif émoi au mois de mai 2022.A l'époque les confrères de Saint-Charles Borromée de Bastia, qui avaient la charge de l'entretien du monastère de Sainte-Claire depuis le départ définitif, quelques semaines auparavant vers Sartene des sœurs Clarisses, avaient eu la, désagréable, surprise de découvrir un mur dressé devant l'entrée du monastère.Aussitôt, l'association des Amis du monastère et l'Évêché ont déposé une plainte. De son côté, le conseil syndical de la résidence Ornano faisait état de son bon droit.