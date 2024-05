Bastia : Caroline de Maigret et Patrick Fiori à la 8e édition de Crezione

La rédaction le Lundi 13 Mai 2024 à 17:48

Creazione, le Festival Méditerranéen de Mode et Design, revient cette année pour sa huitième édition au Palais des Gouverneurs, au cœur de la Citadelle de Bastia, du 13 au 15 juin. Organisé par l'Office de Tourisme Intercommunal de Bastia, Creazione met à l'honneur les savoir-faire insulaires, et offre une plateforme unique aux créateurs corses. Avec cette année une marraine prestigieuse, Caroline de Maigret, et un parrain qu'il n'est nul besoin de présenter : Patrick Fiori.