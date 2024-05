José Acquaviva : le berger de Montemaiò portera la flamme olympique à Corte

- José Acquaviva, vous avez été retenu pour porter la flamme olympique, savez-vous comment va se dérouler votre passage.

- Je vais partir du stade vers la citadelle. Je vais parcourir 200 mètres, mais j'ignore pour le moment, à qui je vais la passer ni comment cela va se poursuivre.



- Comment vous êtes-vous retrouvé dans cette aventure ?

- C’est Serena, une de mes filles qui m’a inscrit. Je lui avais dit, quand j’ai appris que l’on pouvait postuler pour porter la flamme, que c’est quelque chose qui me plairait beaucoup, lde le faire seul ou faire partie d’un groupe. Elle a dit qui j’étais, mon parcours et mon rapport avec la nature, les animaux et la Corse.



- Racontez-nous votre parcours personnel.

- Dans ma famille, que ce soit du côté de mon père comme de ma mère, tout le monde était plus ou moins berger. Dans ma jeunesse, j’ai fait des études de droit, j’ai fait de la comptabilité, j’ai même tenu une table de jeu. Mais la nature m’a rappelé! Quand on travaille avec les animaux, on se doit d’être sportif et dynamique. C’est ça ma vie et c’est la liberté. En été ou sous la neige, je connais tous les sommets de la région. Plus jeune, j’ai même fait le GR20 en 2 jours et demi. Le sport, je l’ai en moi. J’ai fait aussi du karaté, du judo, du tennis, du ski, du foot. Je fais encore aujourd’hui du vélo, je marche beaucoup. J’ai fait beaucoup de choses. Le sport c’est vraiment important dans la vie.



- Comment avez-vous réagi lorsque vous avez su que vous aviez été retenu ?

- Ma fille m’a dit que j’avais reçu le mail et que j’avais été sélectionné! Même si j’étais assez confiant j’ai pris la nouvelle avec joie. Je suis vraiment content. C’est un honneur que j'apprécie.



- Que représente pour vous le fait de porter cette flamme?

- C’est une immense fierté pour moi. Per u populu Corsu, i pastori è tutta a ghjente. Je suis vraiment honoré de pouvoir porter cette flamme. Ce n’est pas quelque chose qui arrive tous les jours dans la vie de quelqu’un.

Porter la flamme olympique! Quelle aventure. J’aurai bientôt 69 ans et c’est un véritable honneur ! Vraiment !