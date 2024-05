Corte : des mini-olympiades avant le passage de la flamme

Il y avait une sacrée ambiance ce lundi soir sur le stade Santos-Manfredi de Corte à l’occasion de ces mini-olympiades. Plus de trente équipes de 6 à 10 sportifs, parfois intergénérationnelles, étaient inscrites, gratuitement, pour participer à 20 épreuves différentes. Tir à l’arc, football, escalade, volley-ball, rugby ou encore épreuve de kart étaient ainsi au programme de cette soirée prévue pour se terminer sur le coup de minuit. De nombreux jeux gonflables avaient également été installés sur la pelouse du stade.





« J’ai effectivement eu l’idée de cette manifestation en m’inspirant des 40 ans de l’Université de Corse dont les épreuves sportives du même style avaient été un immense succès populaire. Dès que j’ai su que Corte avait été retenue comme ville étape du passage de la flamme olympique en Corse j’ai souhaité que cet événement soit associé à un autre événement, plus cortenais, plus festif pour précéder le passage de la flamme demain à partir de midi. L’objectif étant de créer une manifestation sportive, certes, mais surtout festive pour apporter une animation supplémentaire dans la cité », a expliqué Xavier Poli qui a également voulu tordre le cou à une rumeur persistante en ville quant à la somme versée par la commune pour le passage de la flamme. « Le passage de la flamme olympique n’a pas coûté un seul centime à la ville de Corte pour être sélectionné. En revanche, pour la manifestation de ce soir, organisée en partenariat avec l’Université, nous avons payé les frais pour une somme totale de 12 000 euros, partagés entre l’Université et la commune ».





Pour Dominique Federici cette manifestation était « « importante et nous nous devions d’y participer pour mettre en lumière le partenariat entre l’Université de Corse et la ville. Et ce rendez-vous sportif en lien avec le passage de la flamme olympique était tout indiqué pour que nous répondions positivement sachant qu’il s’agissait de surcroît d’une réédition pour nous. Et je vois que le succès est à nouveau au rendez-vous ».





Pour parfaire cette vaste organisation, une buvette et un petit coin restauration étaient proposés aux participants et au public. Des stands tenus par les employés municipaux qui souhaitaient apporter leur contribution à ces mini-olympiades. Notons que les bénéfices récoltés lors de cette soirée seront reversés aux associations caritatives de la ville, « et nous ne prendrons pas en compte l’investissement de 12 000 euros pour le décompte final », a soutenu Xavier Poli.