Le monde d'après ? Parlons-en

Oublié le confinement, toutes les bonnes résolutions que les uns et les autres, déterminés, avions prises.

Chassé pendant un temps, le naturel est revenu galop au détriment de ce monde d'après Covid que tous avions appelé de nos vœux.



Aujourd'hui le sang coule à nouveau.

Sur les routes on n'est pas plus prudent que dans le monde d'avant.

Les relations humaines ne sont pas moins tendues.

La roue de la fortune qui, pour certains, même au plus fort de l'épidémie, n'a jamais cessé de tourner, continue à tourner de plus belle sans considération aucune pour tous ceux qui, avant le Covid, n'avaient déjà, que leurs yeux pour pleurer.



C'est aux portes de ces mêmes personnes, pendant cette période post-électorale, que les prétendants à un siège municipal vont aujourd'hui frapper en quête du bulletin décisif (?) pour départager les futurs édiles qui s'écharpent sur les réseaux sociaux où à coups de plaintes, répétées, devant la justice.

Chez nous, il faut en convenir, la passion a toujours été présente dans toutes les joutes électorales. Elle préside encore aujourd'hui à bien de ces consultations.

Nous avions, naïvement, pensé que les drames auxquels nous avons été confrontés, au cours des semaines écoulées, adouciraient les mœurs de nos futurs gouvernants.

Ou que le monde d'après y contribuerait

Mon c... le monde d'après !