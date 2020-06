Le groupe La Corse dans la République condamne l'assassinat de Jacques Baranovsky

« C’est avec stupeur et une immense tristesse que nous apprenons le décès de Jacques BARANOVSKY, lâchement assassiné dimanche soir, dans des circonstances particulièrement violentes.



Nous nous souviendrons de Jacques comme d’un ami fidèle, à l’image de sa famille.



Nos pensées vont vers elle, vers son fils et sa compagne, ainsi que sa maman, Marie- Thérèse BARANOSVKY, avec qui plusieurs d’entre nous ont eu la chance de siéger au Conseil départemental de Corse-du-Sud. Nous nous associons à leur peine et leur présentons nos plus sincères condoléances.



Nous condamnons avec la plus grande fermeté cet acte lâche et souhaitons de tout cœur que l’auteur de cet acte soit retrouvé et traduit devant la justice.



Nous adressons également nos vœux de prompt rétablissement à toutes les personnes blessées lors de cette fusillade. »



Les membres du groupe « La Corse dans la République – A Corsica indè a Republica » à l’Assemblée de Corse



VALÉRIE BOZZI – FRANÇOIS-XAVIER CECCOLI – ISABELLE FELICIAGGI PIERRE GHIONGA – STÉPHANIE GRIMALDI – PIERRE-JEAN LUCIANI.