Le généreux élan de de solidarité des détenus de Borgo pour l'Ukraine

Ils sont incarcérés, mais se sentent tout de même concernés par la guerre en Ukraine et pour montrer leur solidarité envers ce peuple meurtri par le conflit, ils ont organisé une collecte d'aliments qui ont été livrés, l e 13 ma i dernier, au collectif Solidarité Corse-Ukraine de Bastia qui les acheminera vers le front de guerre dans les prochains jours.



Au centre pénitentiaire de Borgo , chacun les félicite pour cette initiative solidaire, car cette collecte est bel et bien de leur fait : "C'est une personne détenue qui a eu cette idée, et qui est encadrée par le personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation ( SPIP ) a voulu faire participer les autres détenus." indique Donatien Traversini , directeur adjoint du centre pénitentiaire qui observe que "par cette action l a population carcérale de Borgo livre une belle leçon d’humanité."



Cette collecte a été une belle surprise aussi pour le collectif Corse-Ukraine, qui depuis le début de la guerre coordonne les collectes humanitaires insulaires à destination de l’Ukraine. P our remercier les détenus pour ce bel élan d e solidarité qui montre que même incarcéré on peut faire d e belles choses , les 41 bénévoles de l'association ont tourné une vidéo de remerciement qui a été diffusée sur le canal interne de la prison.