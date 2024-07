Le foot féminin à l’honneur à Porto-Vecchio

Aurore Paprzycki, après plusieurs années dans les rangs des Dogues et avoir connu une accession en D1, au terme de la saison 2022/2023, mais aussi la relégation en D2 à l’issue du dernier championnat va quitter le club nordiste pour évoluer bien plus au Sud en D2. De son côté Juliane Vignaud poursuit son chemin dans le club de la Capitale des Gaules avec un unique objectif celui de devenir professionnelle et de marcher sur les traces d’une certaine Eugénie Le Sommer. Ces deux joueuses ont en commun d’évoluer au milieu de terrain et d’avoir de solides attaches porto-vecchiaises. Même si elle est actuellement en vacances dans sa famille Aurore Paprzycki poursuit sa préparation en vue de la reprise de la compétition.

Peut-être un jour l’ex-Dogue et la Fenotte vont-elles se croiser sur une pelouse ?