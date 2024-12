Le drame du monte Rinosu : il y a 62 ans…

Le drame avait inspiré ce poème émouvant à Tintin Pasqualini, un texte déclamé sur une musique de Jean Ajaccio





O chi lu monte Rinosu

Ne fali per la pianura

Ch'o truvimu lu riposu

Cu la vostra sepultura

Fiori di la primavera

Morti senza una preghera





In casa di lu Signore

Vaspettanu li parenti

Chi preganu cun amore

Singhjuzzendu da li pienti

Si vede segni di croce

Ün si sente nisun voce.





Laltare di la speranza

Hà spentu le so candele

Ún n'aresta ch'è suffrenza

A morte soffia in le vele

Di st'anime castigate

Morte è mancu ritruvate.





Chi la Vergine Maria

V'ammanti in lu so velu

È passà sopra à Bastia

Per cullane in lu celu

Cù stu mazzulu fiuritu

Orgogliu di Paradisu

Ci resterete in memoria

Gudite in eterna gloria.

--



