Le double champion du monde de cyclisme Julian Alaphilippe à Bastia pour la 1ère édition d'Isula Race

Pierre Savelli, maire de Bastia : « C’est une manifestation exceptionnelle. On est très heureux d’accueillir le double champion du monde Julian Alaphilippe »



Pascal Aquaviva, responsable du pôle marketing et communication de l'Agence du Tourisme de la Corse : «On a bien sûr volontiers accepté d’être partenaire car on va lancer l’an prochain la GT 20, Grande Traversée. Un parcours cycliste de 600 km avec 10 000 m de dénivelé. La Corse est un territoire fait pour le vélo »



Linda Piperi, présidente de l’Office du Tourisme de la Cab, adjointe au maire de Bastia, déléguée à l'attractivité économique, au domaine public, au marketing territorial et à l'animation : « Ce qui est intéressant c’est que l’Isula Race mettra en lumière notre territoire à travers un évènement sportif et non commercial. »



Michel Rossi, vice-président de la CAB : «Je travaille sur l’attractivité du territoire et ce type d’évènement attirera les regards sur nous. Le vélo à sa place en Corse. il faut se souvenir que le vélo était le sport roi de Bastia et de la Corse dans l’après guerre. Il y avait un énorme engouement. Je me réjouis cet Isula Race. Notre territoire a besoin de faire connaitre ses particularités et son patrimoine.»



Françoise Lippini, présidente de l’association Un vélo, une vie : «On est très contents d’être associés à cette grande manifestation. On travaille au quotidien sur le vélo depuis 2009, sur la sécurité, le partage de la route car souvent c’est dur de cohabiter. On éduque les jeunes générations, on les éveille au vélo. On est très content d’animer l’Eductour.»



Julian Alaphilippe : « Je suis très content d’être ici, je ne connais pas les routes corses. Mais au vu du profil, la Corse est une terre de vélo, un droit idéal pour s’entrainer. Aujourd’hui si je peux aider et promouvoir le cyclisme corse tant mieux. C’est un peu l’heure de souffler pour moi, mais je suis ici et je vais jouer le jeu. Le vélo c’est avant tout prendre du plaisir. C’est un sport difficile mais il faut avant tout prendre du plaisir. Ce sera un moment de partage, d’échanges.»