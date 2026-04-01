Le dessin de Battì : Blanquer lave plus blanc
Battì le Lundi 6 Avril 2026 à 19:16
"Il est défendu de parler corse et de cracher à terre… ‘’ ainsi étaient édictées et affichées les règles de conduites pour les élèves dans toutes les écoles de la République. Ce souci de propreté et de blancheur linguistique appartenait à une époque qui semblait être révolue. Il réapparait aujourd’hui comme une poussée de fièvre jacobine, un prurit chronique chez un ancien ministre, nouveau dragon de l’Education Nationale. Jean Michel Blanquer a réussi, dans la presse quotidienne, l’incroyable exploit de ravir la une à l’indétrônable Trump tout en utilisant la même dialectique de communication fondée sur des affirmations fracassantes pas nécessairement conformes à la réalité. Imaginez donc une mafia de séparatistes corses déguisés en écoliers, faisant fi de l’omerta endémique des cours de récréation insulaires pour dénoncer leurs petits camarades qui oseraient parler français ! Durant son ministère Jean Michel a du voir l’école, pas la cour ! nous écrit Battì qui, exceptionnellement, a usé également de la plume pour appuyer son message