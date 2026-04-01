CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec…Christine Mattei, toiletteur canin 08/04/2026 Le dessin de Battì : Blanquer lave plus blanc  06/04/2026 Lucciana : un feu de panneaux photovoltaïques sur le toit d’une maison 06/04/2026 Ville-di-Petrabugnu : une voiture détruite par un incendie 06/04/2026

Le dessin de Battì : Blanquer lave plus blanc


Battì le Lundi 6 Avril 2026 à 19:16

"Il est défendu de parler corse et de cracher à terre… ‘’ ainsi étaient édictées et affichées les règles de conduites pour les élèves dans toutes les écoles de la République. Ce souci de propreté et de blancheur linguistique appartenait à une époque qui semblait être révolue. Il réapparait aujourd’hui comme une poussée de fièvre jacobine, un prurit chronique chez un ancien ministre, nouveau dragon de l’Education Nationale. Jean Michel Blanquer a réussi, dans la presse quotidienne, l’incroyable exploit de ravir la une à l’indétrônable Trump tout en utilisant la même dialectique de communication fondée sur des affirmations fracassantes pas nécessairement conformes à la réalité. Imaginez donc une mafia de séparatistes corses déguisés en écoliers, faisant fi de l’omerta endémique des cours de récréation insulaires pour dénoncer leurs petits camarades qui oseraient parler français ! Durant son ministère Jean Michel a du voir l’école, pas la cour ! nous écrit Battì qui, exceptionnellement, a usé également de la plume pour appuyer son message







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos