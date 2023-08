Le cri d'alarme des acteurs du tourisme corse auprès des services de l'État

Alerter les services de l’État des difficultés économiques rencontrées par les socio-professionnels lors d’une première partie de saison touristique très morose. C’est l’objet de la réunion qui s’est tenue ce jeudi après-midi à la préfecture de Corse à Ajaccio entre le secrétaire général, Pierre Larrey, et plusieurs syndicats et acteurs économiques insulaires qui ont pu faire remonter les données d’une situation inquiétante et demander la mise en place de mesures de soutien aux entreprises.« Les services de l’État ont été peut-être un peu surpris car ils avaient des chiffres qui ne leur semblaient pas alarmants du tout », indique Karina Goffi, la présidente de l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH) Corsica. « Toutes les organisations présentes ont fait remonter la gravité de la situation. Il faut que l’on réagisse rapidement parce que sinon 2024 sera encore plus catastrophique, et nous risquons de perdre des confrères dans tous les secteurs », souffle-t-elle.De son côté, le président du Groupement des Hôtelleries et Restaurations (GHR) Corsica, César Filippi a pour sa part tenu à insister sur le fait que les entreprises « ne seront pas en mesure de répondre à l’ensemble de leurs dettes ». « Aujourd’hui nous avons des établissements qui déposent le bilan car ils n’arrivent même plus à payer les salaires de leurs collaborateurs, et ceux qui ont pu payer les salaires l’ont fait souvent avec des découverts bancaires. J’ai dit clairement qu’il faudrait trois bons mois d’août pour rattraper le mauvais état des entreprises qui ont subi les années Covid, puis les conséquences de l’inflation », déplore-t-il, « Les entreprises n’ont aucune responsabilité, leur gestion n’est pas mise en cause, mais elles doivent en subir les conséquences et nous voulons un positionnement là-dessus ». Dans ce droit fil, il y a quelques jours, le syndicat avait demandé la création d’une cellule de crise pour faire face à la situation. Une requête qui a trouvé un écho favorable auprès des services de l’État, même s’ils souhaitent toutefois attendre les résultats du mois d’août avec de décider de sa mise en place.