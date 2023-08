Tourisme : Après un mois de juillet « catastrophique », le GHR Corsica réclame la création d’une cellule de crise

« Mais on voit qu’il y a du monde et les touristes ne dorment pas sur le sable, ils sont bien quelque part », grince-t-il en observant : « Selon les chiffres de l’INSEE, l’offre professionnelle représente 180 000 lits sur toute la Corse allant du camping à l’hôtel 5 étoiles, en passant par les résidences de tourisme, les fermes auberges. L’offre para hôtelière compte de son côté 600 000 lits sur l’île, soit trois fois plus. Nous représentons donc le quart de l’offre réceptive, et pour notre part la moitié de notre chiffre d’affaires passe dans la masse salariale. Donc, nous ne pouvons pas baisser nos prix de moitié comme le font les villas et appartements lors des périodes de crise ». Dans ce droit fil, César Filippi pointe également le respect des règles fiscales et administratives et des conventions sociales, ainsi que tous les contrôles auxquels sont soumis les établissements professionnels. « Tandis que face à nous, nous avons un raz de marée de gens qui ne respectent rien, qui ne payent rien, qui spéculent, qui dérégulent l’ensemble de la société corse et qui nous mettent par terre », tance-t-il. En outre, il déplore « la mauvaise communication de l’Agence de Tourisme de la Corse ». « On voit que les hôtels sont impactés sur la période de haute saison. L’agence devra s’expliquer là-dessus. La discussion avec les professionnels va être compliquée », annonce-t-il. Enfin, il assure aussi que de nombreuses annulations de vols ont précipité certains établissements au-devant de grandes difficultés. « Cela concerne des milliers de séjours pour lesquels nous avons dû rembourser des arrhes », livre-t-il.



« Aujourd’hui, nous nous demandons tous comment nous allons faire », reprend le président du GHR en dévoilant : « Pour notre part, nous avons pris les devants, et avons envoyé des lettres à la responsable du ministère du redressement productif, Mme De Moura, la directrice de la DREETS, au préfet de région et au président du tribunal de commerce pour leur dire qu’il faut mettre en place une cellule de crise en urgence pour faire face à ces problématiques. Si on attend la rentrée, il sera trop tard : il y aura des établissements qui seront proches du redressement judiciaire voire de la liquidation, car cela va très vite ! ».