Le collège de Moltifao se mobilise pour le Téléthon

Vendredi 29 novembre, les élèves du collège de Moltifao ont mis leurs baskets pour une cause solidaire : le Téléthon. À l’initiative des élèves de 3e, un circuit traversant le village a été aménagé pour organiser la célèbre "course du muscle". Chaque participant, qu’il soit sportif aguerri ou moins habitué à l’effort, a pris le départ ensemble, à son propre rythme, pour parcourir plusieurs tours de l'itinéraire.



Les plus rapides ont partagé le parcours avec leur CPE, Sébastien Graziani, tandis que ceux préférant une allure plus tranquille ont été accompagnés par leurs professeurs ou assistants d’éducation. « C’est devenu une habitude, un rituel annuel pour nos élèves et l’équipe du collège », explique Sébastien Graziani. « Les grands ont effectué un excellent travail de nettoyage des chemins afin que tout le monde puisse courir en sécurité. »



Après l’effort, les élèves ont participé à un tournoi de handball, organisé par Thomas Martin, professeur d’EPS, avant de se retrouver autour d’un goûter convivial dans la cour de l’établissement.



Jean-Etienne Cardi, le Chef d’Établissement, a souligné l’importance de ce moment dans le parcours citoyen des élèves : « Nous sommes heureux de l’engouement des élèves et de toute l’équipe du collège, mais aussi de la générosité des familles et du soutien indéfectible de la commune et de son Maire. Un grand merci à tous ! »



Les dons collectés, qu’ils proviennent de la course ou non, seront entièrement reversés au Téléthon 2024, dans un geste de solidarité qui renforce chaque année l’engagement de la communauté scolaire de Moltifao.