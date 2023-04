Le collectif "A Maffia Nò a Vita Iè" appelle la GCC et le FLNC à cesser les actions violentes

C’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Après l’incendie qui a visé la villa familiale de l’élue ajaccienne, Simone Guerrini dans la nuit du 9 au 10 avril, ce mercredi, le collectif A Maffia Nò A Vita Iè a souhaité lancer un « appel solennel aux jeunes qui, rassemblés sous le sigle GCC, multiplient les attentats contre élus ou citoyens, quelle que soit leur origine » en les exhortant « à cesser les actions violentes que nous condamnons fermement ». « Notre message s’adresse également à ceux qui réactivent le FLNC, faisant fi des malheurs passés et des enseignements de l’histoire », ajoute le communiqué. « Il y a eu une accumulation, nous avons peut-être trop attendu, mais nous estimons qu’un cap a été franchi », explique Dominique Bianconi, l’une des membres du collectif.



Comprenant que « la situation économique, sociale et culturelle à laquelle nous sommes tous confrontés puisse conduire à l’exaspération », les membres d’A Maffia Nò A Vita Iè refusent ainsi que l’exutoire en soit la violence. Dans ce droit fil, le collectif invite à ces organisations clandestines qui souhaitent défendre leur terre à se mobiliser autrement, les invitant à « abandonner la violence politique » pour « rejoindre les rangs des associations citoyennes qui luttent avec opiniâtreté contre les fléaux qu’ils dénoncent ». « Nous préconisons la parole et la présence à visage découvert dans le débat public », souligne Dominique Bianconi, confiant avoir du mal à comprendre la reprise des actions violentes qui, selon le collectif, permettrait en outre à la mafia de continuer à étendre sa toile sur l’île.



« C’est une réalité partout. À chaque fois qu’il y a une situation délétère, chaotique, il y a prolifération des actions de la mafia parce que toute l’attention est dirigée vers d’autres sujets et que la confusion qui est ainsi créée ne profite qu’aux intérêts mafieux. Et puis il y a presque une action psychologique qui créé une forme de sidération dans la société qui fait là aussi le jeu de la mafia », développe-t-elle. « De toute évidence, la mafia se complait à développer ses activités lorsque l’on jette un jet d’encre sur les actions qu’elle fait », appuie-t-elle encore. En écho à cette situation, le collectif conclut : « L’heure est au renforcement de la mobilisation citoyenne ».