Le ciné club est de retour au Studio de Bastia

«Le film consacré à Falconetti sera projeté à 18h30 en présence du réalisateur Paul Filippi » indique Jean-Charles Dionisi, Président de l'association Studio Cinéma Action. «Falconetti est un film documentaire de 52 mn, réalisé en 2019 et produit par France 3 Corse Via Stella. Ce documentaire sur Renée Falconetti qui a marqué l'histoire du cinéma par son interprétation de Jeanne d'Arc dans le film de Carl Th. Dreyer La passion de Jeanne d'Arc a été distingué par le Prix l’Etoile de la Scam en 2020 » précise JD Dionisi. «Pour beaucoup, sa vie, son existence, sa carrière artistique se limitent à cette interprétation bouleversante. Mais derrière l'icône du cinéma mondial, derrière ce visage tour à tour ému, exalté, endolori, combatif, ou résigné, il y a l'histoire d'une femme, actrice de théâtre admirée dans les années 20, personnage riche, parfois fantasque, à l'histoire tourmentée, et au destin tragique. Le film tente de raconter cette histoire, de dresser le portrait sensible de cette comédienne. De retrouver la femme derrière ce visage devenu image sacrée. Ce visage dont Dreyer disait qu'il y avait vu les traces de souffrances anciennes, et de pulsions autodestructrices ». Renée Falconetti était corse par son père, Paul Pierre Falconetti, né à Sermano.



Le documentaire sera suivi à 21heures, après un entracte convivial autour du pot de l’amitié, du film «La passion de Jeanne d'Arc » réalisé par Carl Dreyer en 1927 avec Renée Falconetti, Eugène Silvain, André Berley, Maurice Schutz, Jean d’Yd, Louis Ravet, Gilbert Dalleur, Michel Simon, Paul Fromet, Antonin Artaud. «Le film est centré sur les derniers jours de Jeanne d’Arc. Son procès filmé par Carl Dreyer qui nous livre les interrogatoires jusqu’au bûcher en utilisant les documents historiques officiels comme source de son œuvre ».





Les prochains rendez-vous du Ciné-Club, les mardis

- 14 et 28 septembre, 12 et 26 octobre, 9, 23 et 30 novembre, 14 décembre 2021.

- 11 et 25 janvier, 15 février, 8 et 22 mars, 5 et 19 avril, 10 et 24 mai, 7 et 21 juin 2022.



Renseignements : 06 81 52 50 19