Le chiffre du jour : 36

La 36e cérémonie des Victoires de la musique, organisée par France 2 et France Inter, se tient ce vendredi 12 février 2021, dès 21h05, en direct de la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt, aux portes de Paris.

- Vingt artistes sont nommés dans huit catégories différentes

- La soirée est présentée par Stéphane Bern et Laury Thilleman

- Jean-Louis Aubert est le président d'honneur.

- Pour cause de Covid-19, ces Victoires de la Musique ont lieu sans public.



C'est Benjamin Biolay qui se hisse au rang de grand favori de ces 36e Victoires de la musique. Yseult, Gaël Faye, Grand Corps Malade et Julien Doré, avec deux nominations, peuvent espérer décrocher l'un des précieux trophées pendant la soirée.



Les artistes 2021

La liste des nommés dans les huit catégories des Victoires de la musique 2021 a été dévoilée ce lundi 11 janvier lors d'une conférence de presse au Casino de Paris.



Artiste masculin :

- Benjamin Biolay

- Gaël Faye

- Vianney



Artiste féminine :

- Aya Nakamura

- Pomme

- Suzane



Révélation masculine :

- Hatik

- Hervé

- Noé Preszow



Révélation féminine :

- Clou

- Lous and the Yakuza

- Yseult



Album :

- Aimée, Julien Doré

- Grand Prix, Benjamin Biolay

- Lundi Méchant, Gaël Faye

- Mesdames, Grand Corps Malade

- Paradis, Ben Mazué



Chanson originale (vote du public) :

- Comment est ta peine, Benjamin Biolay

- Corps, Yseult

- Facile, Camélia Jordana

- La maison de retraite, Michel Jonasz

- Mais je t'aime, Grand Corps Malade et Camille Lellouche



Création audiovisuelle :

- Goliath, Woodkid

- La Vita Nuova, Christine and the Queens

- Nous, Julien Doré



Titre le plus streamé

- Ne reviens pas, Gradur et Heuss L'Enfoiré



Les catégories

Les artistes sont nommés dans 8 catégories : Artiste masculin, Artiste féminine, Révélation masculine, Révélation féminine, Album, Chanson originale, Création audiovisuelle et Titre le plus streamé. Par rapport à l'année dernière, la catégorie Révélations de l'année n'est plus mixte (révélation scène et album révélation), mais séparée en "masculine" et "féminine". La crise sanitaire, qui a eu pour conséquence l'annulation des événements culturels, est en cause. Une nouvelle catégorie a aussi vu le jour: celle du titre le plus streamé sur les plateformes cette année. Le trophée revient au titre rap Ne reviens pas, de Gradur et Heuss l'Enfoiré.

Pour ces Victoires de la musique 2021, le public a pu voter dans deux catégories différentes : celle de la Chanson originale et celle de la Création audiovisuelle.



Rappel 2020

Pas encore touché par la crise sanitaire, la 35e édition des Victoires avait récompensé, en 2020, Clara Luciani (Artiste féminin), Philippe Katerine (Artiste masculin) et Les Failles de Pomme (Album révélation).